Al centro di tutto il panorama musicale del momento, la canzone «Brividi» di Mahmood e Blanco è tra le più trasmesse nelle radio e tra le più richieste. Il successo pervasivo del testo non è sfuggito al duo comico PanPers che sulle note di Brividi cantano l’universo dei riders e del delivery. (consegna). Il brano interpreta un fenomeno rappresentato dai riders (ciclista) e dalle condizioni contrattuali che spesso sono precarie.

Alcuni stralci

«Ho sognato una tagliata gourmet ma poi mi sono svegliato e non vedo nel frigo oltre i finocchi […] se si scorda il pane gli do due stelle». Intanto l’uomo del delivery «pedala con sole e acquazzone» e «basta un clik che siete qui paladini su bici rampanti siete i miei santi». Se però il rider arriva tardi, parte la richiesta di rimborso. Il video rappresenta la consegna in tutte le sue fasi: la corsa in strada, la ricerca del percorso più breve. L’indirizzo che non corrisponde al civico raggiunto. La consegna col sorriso. La recensione come feedback non sempre positiva. La pubblicazione social ha raggiunto finora circa 660mila visualizzazioni ed è disponibile anche su Spotify.

Chi sono i PanPers

I due artisti sono Andrea Pisani classe ’87 di Torino e Luca Peracino maltese. Sono cabarettisti, attori e youtuber. Arrivati al grande pubblico con la trasmissione Colorado. Oggi il loro canale YouTube conta oltre un milione di iscritti. Numerose le partecipazioni a programmi di satira televisiva e in qualità di attori in diversi film. Tra gli altri «Fuga di cervelli» di Paolo Ruffini, «Belli di papà» e «Matrimonio al Sud».

«Brividi» si trasforma in «Delivery» con i comici PanPers e il testo invade la rete

Il lavoro dei PanPers è dedicato «a tutti i riders che ogni giorno rischiano la vita per portarci un piatto caldo». I ricavi vengono devoluti all’Associazione Riders Italia. La comicità dei due interpreta un nuovo stile di vita successivo e diretta conseguenza della pandemia da Covid. Un’abitudine che certamente rimarrà anche nel post pandemia.

Un lavoro sempre più richiesto

Di contro però la difficoltà di un lavoro molto richiesto ma non sempre adeguatamente retribuito né riconosciuto con la giusta dignità che merita ogni tipo di lavoro. Intanto non potevano scegliere di meglio: le note in questo momento più in voga per sfruttare la melodia e far luce su un fenomeno sociale. Senza ricavi per sé, «Brividi» si trasforma in «Delivery» con i comici PanPers ed ecco che il testo invade la rete.