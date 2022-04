Le città europee sono in continuo cambiamento e trasformazione. Città che in passato erano industriali e prive di interesse ora stanno diventando sedi di innovatori movimenti sociali ed artistici. Oggi vogliamo proprio parlare di una città che ha conosciuto un simile destino. Si tratta di una città in cui chiunque ami l’arte, la cultura e le feste si troverà a casa. Ecco perché è una delle mete più cool del momento, questa città balneare ad un’ora da Londra.

La forza di una storia in continua evoluzione

Oggi vogliamo parlare di una città molto particolare, che è interessante per moltissimi motivi. Stiamo parlando di Brighton, grande città balneare a sud di Londra che offre sorprese davvero inaspettate. Brighton è da sempre meta turistica per le spiagge sabbiose e il mare calmo che ospita. Più importante destinazione lungo la Manica, è perfetta per chi ama il mare ma non le temperature mediterranee. Sin dall’800 la nobiltà sceglieva di venire in villeggiatura per godere del clima temperato e dell’aria marittima. Famosissima per hotel di lusso, shopping di alto livello e feste in locali esclusivi, ora la città ha decisamente cambiato anima. Negli ultimi venti anni, infatti, la città ha conosciuto una trasformazione incredibile. Accanto al lato più chic e costoso, si è sviluppata una corrente più alternativa che ha reso la città un luogo molto cool e giovane.

È una delle mete più cool del momento, paradiso dei vegetariani e di chi ama lo shopping, questa città balneare ad un’ora da Londra

Grazie alla presenza di due importanti università e di una vivace comunità LGBT, la città ha conosciuto un vero e proprio rinascimento. Negli ultimi anni centinaia di ristorantini vegetariani e vegani sono apparsi accanto a negozi di antiquariato e vintage, che attirano appassionati da mezza Europa. Sorprenderà vedere decine di locali bellissimi, arredati in modo estroso e che offrono menù davvero innovativi. Se siamo alla ricerca di negozi d’arredamento in cui acquistare oggetti di design oppure vintage non possiamo desiderare di meglio.

A rendere tutto quanto così cool è anche la vicinanza con la capitale britannica, che dista ad un’ora di treno. Se visitiamo Londra non possiamo perderci una visita a Brighton, che ci farà innamorare con il suo fascino cosmopolita.

