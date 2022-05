Una delle cose più belle del nostro Paese è la posizione strategica nel cuore dell’Europa. In pochi ci pensano, eppure siamo a poche ore di viaggio da Francia, Germania e Austria e davvero vicino a posti spettacolari. Oggi vogliamo mostrare un itinerario di viaggio insolito e meno noto che ci permette di raggiungere un record davvero insolito. Perché sembra incredibile, ma chi ama viaggiare può vedere tre Stati in un solo giorno in questo itinerario a due ore da Milano.

Uno dei luoghi più suggestivi di Europa

In moltissimi conoscono e amano la Riviera Ligure. Questa costa che va dalle Cinque terre sino alla Francia è un luogo ricco di storia, di paesaggi splendidi e paesini pittoreschi. In molti vi trascorrono le proprie vacanze estive, ma non tutti si spingono oltre il confine. Dopo la Liguria inizia la Costa Azzurra, che è uno dei luoghi più rinomati e lussuosi d’Europa. Questa regione possiede spiagge spettacolari e città ricche d’arte come Nizza o Marsiglia.

Oggi vogliamo parlare di una camminata che ci permette di battere un record tutto speciale. Se ci incamminiamo da Ventimiglia, che è l’ultimo paese prima del confine francese, possiamo raggiungere la Francia e i paesi di Menton e Roquebrun. In meno di tre ore di cammino potremo costeggiare un mare azzurro e caldo e godere di viste mozzafiato.

Sembra incredibile, ma chi ama viaggiare può visitare tre Stati in un giorno spostandosi a piedi o in treno

Se proseguiamo per pochi chilometri avremo una sorpresa difficile da credere. Dopo il Comune di Roquebrun, infatti, si trova il Principato di Monaco, piccola città Stato celebre per il Gran premio e il lusso. Per entrare nel Paese non si ha bisogno di visto o di passaporto. Possiamo quindi visitare la città e le sue attrazioni, dal museo oceanografico ai negozi di pregio. La parte più interessante è la città alta, da cui si può ammirare una vista splendida sulle case e la costa sottostanti.

Con una semplice camminata di poco più di 15 chilometri avremo toccato tre Paesi europei in mezza giornata: Italia, Francia e Principato di Monaco. Se non vogliamo camminare, in alternativa, possiamo prendere il comodissimo treno che costeggia il mare e fermarci ad ogni tappa.

