Con la primavera e le belle giornate di sole, si inizia a fare i conti con quella che sarà la prova costume. Mancano meno di due mesi all’inizio dell’estate e in molti corrono ai ripari. Palestra e tante rinunce a tavola per ritrovare la forma fisica ideale. Spesso ridursi all’ultimo momento comporta ulteriori rinunce, soprattutto a tavola. Le prime cose da mettere da parte sono i dolci perché fonte di grassi. Ma non è sempre detto, esistono infatti alcune ricette che non compromettono la nostra dieta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Piatti buoni e leggeri senza rinunciare al gusto

A parte l’attività fisica, le vere rinunce si fanno a tavola e si dice “no” al dolce. C’è un’alternativa a questo sacrificio, esistono infatti dolci che aiutano a non ingrassare. Tra questi c’è la ricetta delle coppine di riso, che apportano solo 3,5 g di grassi a porzione. Per preparare questo dolce ci occorrono i seguenti ingredienti:

a) 110 g di riso;

b) 1 litro di latte scremato;

c) 60 g di zucchero;

d) 1 cucchiaino di scorza di limone;

e) 1 cucchiaino di scorza di arancia;

f) 1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

g) 20 g di nocciole;

h) 1 cucchiaio di zucchero di canna.

Fisico a prova di costume senza rinunciare ai dolci: ecco una ricetta senza grassi

Esistono ricette dolci che non comportano un’aggiunta consistente di grassi alla nostra dieta. Come abbiamo detto tra queste ci sono le coppine di riso. Una volta procurati gli ingredienti sopra elencati si può procedere alla preparazione del dolce. Innanzitutto bisogna lavare il riso sotto l’acqua corrente e poi scolarlo. Mescolare il latte e lo zucchero, fare cuocere a fuoco basso in un pentolino antiaderente finchè lo zucchero non si è sciolto.

In seguito aggiungere il riso e continuare a mescolare. Portare a bollore e poi fare cuocere a fiamma bassa per un’ora. Il riso deve essere tenero e la consistenza cremosa. A questo punto aggiungere l’essenza di vaniglia. Mentre il riso si cuoce, fare tostare le nocciole in una teglia in forno a 180° per cinque minuti. Poi strofinare le nocciole calde con un canovaccio per spellarle. Lasciare raffreddare poi tritarle con il mixer. Riscaldare il grill al massimo. In conclusione dividere il riso in 4 pirottine da 185 ml. Mescolare lo zucchero e le nocciole e poi spargere sopra il riso. Infine mettere sotto il grill finchè lo zucchero non si è indurito e le nocciole non sono annerite. A questo punto servire immediatamente.