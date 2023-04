È un pittoresco borgo medievale ligure ed è amato da Leonardo di Caprio per un motivo preciso

Pianificare un weekend fuori porta in primavera in luoghi più particolari e bellissimi. Perché non scegliere questo borgo in Liguria che ha conquistato anche Leonardo Di Caprio per un prodotto straordinario.



Perché aspettare l’estate per organizzare un fine settimana fuori casa? È tempo di trascorre pochi giorni lontano dalla propria città e godere delle giornate primaverili meravigliose, approfittando anche dei ponti di aprile, maggio e giugno. L’occasione è perfetta anche per fare semplici escursioni e scoprire un nuovo territorio, da soli, in famiglia o in compagnia dei propri amici. Se ancora non abbiamo mai visto la Liguria, ecco dove potremmo andare in auto, per scoprire paesaggi meravigliosi e borghi bellissimi tra mare e montagna. Spettacolari le coste ed il mare delle ambite Cinque Terre, dove il panorama ci lascerà senza fiato, una vera risorsa del Mediterraneo. Non mancano straordinari borghi marinari, tra i più famosi Sestri Levante, Noli, Cervo, Tellaro, Porto Venere e Camogli. Ma la Liguria non è solo ricca di spiagge, esiste una splendida Valle tutta da scoprire.

È un pittoresco borgo medievale ligure e si trova nella Valle Argentina

La Valle Argentina, nelle Alpi liguri, è davvero molto particolare e variegata a livello naturalistico e si estende per circa 30 Km. Possiede anche uno straordinario record, ovvero il massimo dislivello tra la vetta più alta ed il mare, più di 2 mila metri. Rende il paesaggio così peculiare il Torrente Argentina, che nasce nel comune di Triora e passa attraverso altri borghi, fino ad arrivare ad Arma di Taggia, dove sfocia nel mare. Lungo il suo tragitto potremmo ammirare dei piccoli laghi alpini dove rilassarci e godere del panorama mozzafiato e l’acqua calda. Nella parte bassa della Valle troviamo la rinomata Taggia, famosa per le squisite olive e tra i più antichi insediamenti.

Ha poco più di mille abitanti l’eccezionale paesino Badalucco, situato nella media Valle e caratterizzato da 2 ponti medievali, uno all’ingresso e l’altro all’uscita. È un pittoresco borgo medievale ligure con tipiche case in pietra, piccoli carrugi e stradine, piazzette e antichi lavatoi a ridosso di spiagge fluviali. Rientra nell’Associazione Italiana Paesi Dipinti, grazie al grandissimo lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico. Fin dagli anni ‘90 molti artisti crearono dei particolari dipinti sui muri esterni delle abitazioni, rendendo questo luogo incredibile.



Gli incredibili uliveti

Oltre le bellezze culturali e i numerosi sentieri c’è un’altra risorsa che tutto il Mondo invidia e desidera, anche le star del cinema. Stiamo parlando dello strepitoso e profumato olio extra vergine d’oliva taggiasca, prodotto grazie agli innumerevoli uliveti del territorio. A Badalucco ha sede una famosa azienda che produce questo pregiato prodotto, Olio Roi, esportato anche a Los Angeles. Infatti, non molto tempo fa l’affascinante Leonardo Di Caprio è apparso in una foto, postata su social dell’azienda, proprio con una latta di Olio Evo Roi. L’attore aveva appena fatto la spesa nello store di Eataly e nel carrello c’era anche il buonissimo nettale ligure, sicuramente avrà conquistato il suo palato!