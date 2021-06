Con la bella stagione e l’afa che incombe chi avrebbe mai voglia di accendere il forno e far diventare la cucina una camera rovente?

Ma con questo non significa rinunciare ad invitanti e golosi dessert, sempre buoni e deliziosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I dolci al cucchiaio sono da sempre perfetti per chiudere con gusto ed eleganza ogni pranzo o cena estiva, o serviti per una merenda pomeridiana.

D’estate la voglia di dolci freschi aumenta, se si è in vacanza, in relax nel giardino, in compagnia di amici ecco che non c’è nulla di meglio, se non quello di gustare un formidabile e fresco tiramisù.

Il tiramisù è uno dei dolci più amati, realizzato con uova e mascarpone, d’estate potrebbe risultare poco leggero, sia per il gran caldo sia per chi preferisce ridurre le calorie.

Ecco allora la soluzione perfetta.

Un tiramisù che si prepara in 10 minuti, fresco e veloce ma soprattutto leggero, dal sapore irresistibile.

L’irresistibile tiramisù estivo, gustoso fresco e leggero che si prepara in 10 minuti

Ingredienti per 4 persone da poter realizzare in comode e simpatiche monoporzioni oppure nella versione classica:

a) 500g di yogurt greco preferibilmente quello 0 grassi;

b) una confezione di savoiardi;

c) 150 ml di caffè della moka leggermente zuccherato;

d) 4 cucchiai di zucchero;

e) cacao amaro q.b.;

f) 50g di gocce di cioccolato fondente;

g) 100g di panna facoltativa;

Procedimento

Preparare il caffè, zuccherare leggermente e far raffreddare.

In una ciotola amalgamare lo yogurt con lo zucchero. Chi lo preferisce può unire delicatamente la panna montata creando un composto liscio ed omogeneo.

Inzuppare i savoiardi uno alla volta nel caffè, andando a creare un primo strato.

Distribuire uniformemente lo yogurt, aggiungere metà delle gocce di cioccolato.

Formare un altro strato di savoiardi, versare il resto della crema e le gocce di cioccolato, terminando con una spolverizzata di cacao. Far riposare in frigorifero qualche ora, deve essere molto freddo.

L’irresistibile tiramisù estivo, gustoso fresco e leggero che si prepara in 10 minuti, delizioso dal successo assicurato.

Approfondimento

Un formidabile dolce al cucchiaio