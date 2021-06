Se pensiamo a incantevoli distese di papaveri, violette e lillà ci può erroneamente venire in mente la campagna provenzale. Non tutti sanno che un paesaggio del genere, anzi ancor più suggestivo per molti turisti da tutto il mondo, si trova in Umbria. Qui, dopo suggestive strade di montagna, si apre la Piana di Castelluccio di Norcia. Sembra la Provenza questa oasi di pace tra prati fioriti nel cuore verde d’Italia, meta che rimane nei cuori di chiunque la visiti almeno una volta nella vita. Il principale motivo della sua bellezza è che, in estate, per chilometri e chilometri la terra si tinge dei colori sgargianti dei fiori. Per questo e non solo, Castelluccio è la meta ideale per una gita fuori porta nei mesi estivi.

Sembra la Provenza questa oasi di pace tra prati fioriti nel cuore verde d’Italia

Castelluccio è una piccola frazione di Norcia (Perugia), sperduta tra i Monti Sibillini. È uno dei comuni montani più alti dell’Appennino (1450 metri d’altitudine). Ai suoi piedi c’è un altopiano, che appare come una grande conca suddivisa in Pian Grande, Pian Perduto e Pian piccolo.

È qui che, che da maggio ad agosto di ogni anno, avviene la fioritura (o fiorita, coma la chiamano gli abitanti del luogo). La piana si tinge di tonalità che vanno dal giallo al bianco, dal rosso al blu. A conferire questi sgargianti colori è prevalentemente la lenticchia, prodotto tipico della zona che fiorisce proprio nei mesi estivi. Ma sono 38 le varietà floreali che si susseguono da maggio a settembre. La prima a fiorire è la senape selvatica, col suo tipico colore giallo. Poi si passa al tulipano di montagna, alla camomilla, e così via sino al fiordaliso.

Quando visitare la Piana di Castelluccio

Il periodo di massimo splendore è solitamente metà luglio, quando tutte le varietà sono in fiore. L’unico problema è che in questo mese la piana è presa d’assalto dai turisti, quindi è meglio scegliere un giorno infrasettimanale per visitarla. In alternativa, possiamo anche aspettare l’inverno: Castelluccio è anche uno dei luoghi più freddi d’Italia. Visitare la Piana circondata da monti innevati è un’esperienza più intima ma altrettanto indimenticabile.

