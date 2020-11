Con l’approssimarsi di dicembre siamo tutti consapevoli di doverci coprire di più perché arriva il gelo. Però c’è un altro problema che affligge, come un orologio svizzero, una parte della popolazione. Infatti, l’inverno porta non solo freddo ma anche un disturbo affettivo stagionale. Quante persone ogni volta che arriva l’inverno si sentono svogliati e tristi? Ebbene sono colpiti dalla Winter Blues.

Di cosa si tratta

E’ un disturbo affettivo invernale dovuto a molteplici motivi che incidono sul proprio umore. Molti italiani non hanno voglia di mettere il naso fuori casa e diventano pantofolai. Scientificamente questo disturbo è chiamato Seasonal Affective Disorder.

Dopo accurati studi si è riusciti a capire cosa possa influire sul sistema circadiano umano. Le persone affette da questo disturbo hanno un calo dell’ormone della melatonina. Purtroppo le donne sono più predisposte rispetto agli uomini. Perciò quando una donna ha l’umore sotto i tacchi potrebbe essere colpita da questo disturbo stagionale.

I rischi imminenti

Con l’avvicinarsi dell’inverno e l’emergenza sanitaria in corso, questo disturbo affettivo può manifestarsi con maggiore veemenza. Infatti riducendo gli incontri sociali, le persone predisposte a questo disturbo hanno seri rischi di peggiorare la propria condizione.

Perciò, chi ha il sentore di poter rimanere vittima di questo disturbo è meglio che si relazioni con un professionista del settore per trovare una soluzione al problema. I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa vogliono dare solo alcuni consigli su cosa mangiare e quale attività fisica fare per combattere questo disturbo.

Cosa mangiare

Il malumore può essere combattuto sfruttando una precisa alimentazione a base di vitamina B1, triptofano e magnesio. Quest’ultimo sale minerale lo troviamo nella frutta secca, broccoli, zucchine e legumi. La vitamina B1 è contenuta nelle uova, nella carne di maiale e nel lievito. Infine il triptofano, conosciuto da tutti come l’ormone della felicità, è contenuto in legumi, cereali e semi di sesamo.

Fare attività fisica

Anche l’attività fisica può aiutare. Per tenere a bada il malumore una camminata, una corsa oppure fare attività fisica tra le mura di casa può essere di aiuto. In questo modo le endorfine si mettono in moto e hanno effetti positivi sullo stato di salute psico-fisico. Perciò l’inverno porta non solo freddo ma anche un disturbo affettivo stagionale.