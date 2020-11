Durante il lockdown della primavera, più volte abbiamo fatto pane, focacce e pizze in casa. Questa tradizione, ora, con il secondo lockdown può ripetersi. Ma intanto, aprendo il frigorifero, ci siamo resi conto di avere ancora lievito di birra. Ma è ancora buono? Per chi non lo sapesse il lievito di birra scaduto è possibile usarlo in questo modo.

Il lievito può essere riciclato

Il panetto di lievito può essere riciclato per altri usi non commestibili. Il lievito può ritornare utile per fertilizzare le piante in modo naturale. Ma veramente? Ebbene sì, il lievito contiene sostanze nutritive.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Parliamo di proteine, aminoacidi essenziali, sali minerali e vitamine B. Perciò sfruttiamo il lievito di birra per stimolare la crescita di piante e fiori. Ma cosa bisogna fare?

Mettere tre litri di acqua in un contenitore e far sciogliere il lievito. Successivamente innaffiare le piante presenti sul balcone oppure in giardino ma senza esagerare. Basta una volta a settimana. Altrimenti si corre il rischio di distruggere piante e fiori.

Lievito di birra scaduto è possibile usarlo in questo modo

Dell’uso del lievito di birra nel mondo agricolo nessuno ne era a conoscenza. Per tutti il lievito è un alleato fondamentale in cucina. Lo conosciamo di due generi: fresco e secco. Quest’ultimo è sotto forma di polvere in bustina. I più sbadati hanno conservato il lievito per mesi.

Le avvertenze, però, presenti sull’involucro, indicano una data di scadenza di massimo dieci giorni, conservandolo in frigo. Perciò, chi aprendo il proprio frigorifero, trovando il pezzetto di lievito, si è fatto la domanda: si può usare si o no?

Come riconoscere un panetto scaduto

Per non mettere a rischio la propria salute e quella dei commensali, evitiamo di usarlo ai fini commestibili. Per capire se il lievito di birra è buono basta notare la tonalità del colore.

Quando il panetto è beige e non grigio si può ancora usare.

Lievito immerso nell’acqua

Attenzione, però, c’è un ulteriore controllo, ancora da fare. Prendere un bicchiere riempito di acqua tiepida e mettere dentro il panetto di lievito. Aggiungere zucchero e mescolare. Nel caso in cui si formano bollicine in superficie vuol dire che può essere utilizzato. Altrimenti, , come detto, il lievito di birra scaduto è possibile usarlo in questo modo, ovvero per il bene di piante e fiori.