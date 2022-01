Tantissime le novità previste dalla Legge di Bilancio per questo nuovo anno. Tantissimi i Bonus riconfermati e tantissime nuove agevolazioni previste per tantissime categorie. A tal proposito ad esempio arrivano 1.000 euro senza tasse con un nuovo Bonus per questi lavoratori anche senza Legge 104. Altre misure invece saranno strutturali, come il famoso Bonus cultura per i neo diciottenni. In particolare un Bonus di 500 euro che arriva con il compleanno di questi giovani che fanno domanda nel 2022. Ma arrivano anche grandi notizie per questi pensionati proprietari di una casa che pagheranno di meno nel 2022.

Con la Legge di Bilancio n.234/2021 si ritorna sul tema dell’IMU. In particolare sull’imposta comunale gravante sugli immobili siti in Italia e di proprietà di persone non residenti nel territorio dello Stato. Nonché titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La Legge di Bilancio, in vigore dal primo gennaio ha previsto infatti una riduzione della predetta imposta per tutto l’anno 2022.

Grandi notizie per questi pensionati proprietari di una casa che pagheranno di meno nel 2022

Il comma 743 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio prevede per il 2022 una riduzione dell’imposta dell’unico immobile posseduto dai pensionati esteri. In particolare la misura dell’imposta municipale come prevista dall’art.1 comma 48 della Legge n.178/2020 viene ridotta del 37,5% per tutto l’anno 2022. In particolare quest’ultima prevedeva una riduzione dell’imposta nella misura del 50% nell’anno in cui tale misura era stata ripristinata. Stanziati 3 milioni di euro.

Inoltre per beneficiare della riduzione dell’imposta sono richiesti i seguenti requisiti:

possesso dell’immobile a titolo di proprietà o usufrutto;

l’unità immobiliare non deve essere oggetto di contratto di locazione o dato in comodato d’uso.

Inoltre la riduzione dell’imposta spetterà per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, ovvero sull’unica unità immobiliare posseduta, purché non locata o concessa in comodato.

I destinatari della riduzione devono essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, non essere residenti in Italia. Nonché essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Non è inoltre richiesta l’iscrizione all’AIRE, ovvero all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

