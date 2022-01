Nel Mondo esistono dei frutti che nel vederli la prima volta ci potrebbero stupire non poco. Sono un po’ rari da incontrare sui mercati nostrani, ma non in quelli particolari più esotici. A volte s’incontrano dei frutti che sono comuni tra di noi, ma di aspetto molto diverso. Per questo non solo la banana verde ma molti ignorano anche l’esistenza della mela più rara al Mondo e dal colore impressionante.

Frutti rari nel Mondo

Nella fascia tropicale del nostro Pianeta esistono molte varietà di frutti, alcuni comuni ai nostri e altri completamente diversi. Alcuni frutti poi sono gli stessi, come le arance e le mele, ma i colori cambiano. Nella fascia tropicale africana, ad esempio, le arance sono mature e dolci quando diventano di colore verde, e se sono gialle invece risultano acerbe. Per non parlare delle banane, che da noi sono sempre della stessa qualità.

Invece, nella stessa fascia tropicale se ne possono trovare più di 20 qualità differenti. La banana normalmente cresce di colore verde per poi diventare matura con un bel colore giallo. Eppure tra queste banane ci sono anche quelle che sono verdi proprio quando sono mature. La cosa che sorprende di più è che il loro gusto è dolce, più di quelle gialle solite che si trovano sui nostri mercati.

Non solo la banana verde ma molti ignorano anche l’esistenza della mela più rara al Mondo e dal colore impressionante

Trai i frutti più rari e comuni presenti anche da noi c’è l’anguria. Normalmente è di colore verde striato, ma pochi sanno che ne esiste una varietà di colore nero, soprattutto prodotta in Giappone. Ci mette tre mesi per crescere, però si fa apprezzare per il suo gusto dolce.

Ma il frutto più raro e allo stesso tempo molto comune tra di noi è un certo tipo di mela. Non è diversa a causa della forma o dell’odore, ma ha un colore incredibile. Non a caso la chiamano il diamante nero o mela Black Diamond. È originaria di una zona dell’Himalaya, la catena montuosa con le vette più alte al Mondo. Il suo colore nero in effetti è un viola molto scuro, dovuto dai raggi UV di quelle altezze. Anche la temperatura di notte, che scende non poco rispetto al giorno, aiuta a inscurire il colore.

A parte il colore esterno, la polpa poi è bianca come per tutte le altre mele e il gusto è di uno zuccherino sorprendente, quasi come il miele. Difficile trovarla sui nostri mercati, invece per chi volesse provare a piantarla, sono disponibili i semi su internet.

