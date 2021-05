Andare al mare sembra stia diventando sempre più complicato, perché quasi tutte le spiagge ormai sono private con file di ombrelloni a pagamento. La vecchia spiaggia libera, quella immersa nella natura, sembra che stia lentamente sparendo. Ce ne sono ancora ovviamente, ma bisogna andare a trovarle e, sicuramente, non si trovano nelle mete turistiche troppo blasonate. Esiste però questa lingua di spiaggia libera immersa nella natura con un mare azzurro che si trova al centro Italia veramente pazzesca.

La spiaggia di Mezzavalle

Mezzavalle è considerata la spiaggia selvaggia della regione Marche. Questa si trova vicino Ancona e dista dalla città circa 40 minuti. Da qui, è possibile raggiungerla sia con un pullman da prendere a piazza Cavour, oppure in macchina.

Una volta arrivati a questa spiaggia inizia la vera avventura. Accedere alla lingua di sabbia infatti non è molto facile. Se si arriva in macchina bisogna parcheggiare la vettura nel parcheggio della zona, se ci si arriva con il pullman sarà necessario scendere a via Del Conero. In entrambe le situazioni sarà poi necessario camminare per circa 12 minuti fino alla spiaggia, che si trova in basso.

Il percorso da fare è abbastanza selvaggio, quindi si consiglia di non portare troppe cose e, se si portano gli animali, di tenerli stretti a noi, perché la discesa è ripida. Ma, una volta arrivati, il silenzio, la bellezza del mare e il magnifico paesaggio saranno la ricompensa della fatica. È fondamentale ricordarsi che per tornare alle macchine poi c’è la salita, quindi portare con sé sempre scarpe comode.

Prima di scendere e accedere alla spiaggia si consiglia però di soffermarsi un attimo e guardare il panorama dall’alto, perché sarà veramente un’esperienza unica. Ecco allora una lingua di spiaggia libera immersa nella natura con un mare azzurro che si trova al centro Italia.

Approfondimento

Sensazionale borgo da visitare in estate costituito da case colorate a picco sul mare.