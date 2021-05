Forse uno dei borghi più fotografati in Italia. I colori pastello delle case che si specchiano sul mare blu rendono questo antico borgo marinaro un vero gioiello italiano.

Sensazionale borgo da visitare in estate costituito da case colorate a picco sul mare

Boccadasse si trova in Liguria ed è un borgo del comune di Genova. Questo si trova arroccato su un piccolo promontorio con una spettacolare vista sul mare. Se si decide di passare l’estate in Liguria, tra le sue meravigliose spiagge, Boccadasse è assolutamente da visitare. Il borgo ha una superficie di circa 5 chilometri quadrati e nel 2010 contava 5.000 abitanti.

La leggenda narra che il borgo è stato costruito intorno all’anno 1.000 da alcuni pescatori spagnoli. Questi infatti colti da un’improvvisa tempesta trovarono rifugio in questa baia. Il borgo è veramente una località che sembra essere sfuggita al tempo.

Da Boccadasse ad altri luoghi

Una volta che si è in Liguria si possono visitare tanti altri luoghi. Si può trascorre una notte in questo sensazionale borgo da visitare in estate costituito da case colorate a picco sul mare, cenare con vista tramonto e poi la mattina dopo partire per un’altra splendida località ligure. Un altro borgo infatti assolutamente da visitare pieno di case colorate è Cervo. Per un mare cristallino e un relax indisturbato ci si può poi recare a Capo Nero, fra Ospedaletti e Sanremo.

La Liguria è una regione piena di località balneari e di piccoli borghi coloratissimi con vista mare. Quindi prima di organizzare una fuga dalla città per andare al mare è meglio controllare bene cosa andare a visitare e non perdersi nemmeno un piccolo borgo. Ovviamente non bisogna dimenticarsi, visto che si è in Liguria, di una della più belle mete della costa ligure, ovvero Portofino. Anche questa caratterizzata dalle case multicolore sul mare.

Approfondimento

Una spiaggia da mille e una notte poco conosciuta qui in Italia con un mare cristallino e una sabbia dorata.