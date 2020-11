Tanti anni fa, quando ancora non esistevano tutte le tipologie di fonti di illuminazione, gli oculisti consigliavano alcuni tipi di luce, in base alle attività. Per esempio, alla sera, per la classica lettura rilassante prima di dormire, l’ideale era una lampadina dalla luce tenue.

La scelta del tipo di luce calda o fredda per la lettura e il lavoro è fondamentale per la salute della nostra vista e concorre alla protezione degli occhi. Secondo il prestigioso magazine “American Journal of Public Health”, nell’ultimo periodo le malattie agli occhi sono aumentate dell’oltre il 10%. Scegliere la fonte corretta non solo aiuta a vedere meglio, ma allontana le malattie specifiche dagli occhi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Le radiazioni ultraviolette

Quando parliamo di lampadine a luce fredda, non dobbiamo dimenticare che sanno emettere molte radiazioni ultraviolette, che sappiamo essere pericolose per i nostri occhi. Uno degli svantaggi di queste lampadine sta nel fatto di affaticare e non poco la nostra vista. Ecco perché, a lungo andare, stare sotto il raggio di una lampadina fredda, può causarci mal di testa e senso di intontimento. Questo tipo di luce ha le stesse caratteristiche di quella emessa dai monitor dei cellulari, dei tablet e dei computer. Per questo motivo, medici e oculisti sconsigliano fortemente di guardare gli schermi poco prima di dormire. Ecco perché la scelta del tipo di luce calda o fredda per la lettura e il lavoro è fondamentale per la salute della nostra vista.

Meglio la luce calda

Decisamente meno invasive, proprio perché emettono meno raggi ultravioletti, sono le lampadine a cosiddetta luce calda. Un tempo demonizzate per il loro alto consumo di energia, oggi, grazie alla scienza, trovano nella versione LED quella più economica. Attenzione quindi, che se abbiamo intenzione di leggere qualche pagina di un buon libro prima di dormire, dobbiamo dirottarci sulla luce calda. Allo stesso modo, suggeriamo ai nostri figli di utilizzarla quando passano parecchie ore a studiare.

Approfondimento

Solo qualche minuto per prepararla ma tante ore di sollievo con questa tisana serale benefica