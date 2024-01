L’indice settoriale delle auto nel 2023 ha dominato il Ftse Mib, quali sono le prospettive per Piaggio e Stellantis?

L’indice settoriale delle auto nel 2023 ha dominato il Ftse Mib guidato dalle performance di Stellantis, rialzo di circa il 60%, e da quelle di Ferrari che ha portato a casa un rialzo di oltre il 50%. Globalmente, l’indice settoriale delle auto nel 2023 ha portato a casa un rialzo di oltre il 50%. In questo articolo vogliamo occuparci sia del migliore titolo del settore, Stellantis, che di un titolo che ha portato a casa solo un rialzo del 10%, ma che ha le potenzialità per spiccare il volo nel corso del 2024, stiamo parlando di Piaggio.

Ancora un piccolo sforzo e le azioni Piaggio potrebbero prendere il volo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 29 dicembre a quota 2,978 €, in ribasso dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

Il 2023 ha avuto un andamento molto particolare per le azioni Piaggio. Se nel primo trimestre le quotazioni hanno portato a casa un rialzo di oltre il 50%, i restanti mesi dell’anno sono stati una discesa continua. Tanto che le quotazioni sono arrivate a perdere circa il 40% dai massimi annuali. Novembre e dicembre, però, hanno registrato segnali di ripresa per Piaggio che è riuscito a chiudere il mese sopra l’importantissima resistenza in area 2,668 €.

Nel corso del 2024, quindi, potrebbe affermarsi la proiezione rialzista mostrata in figura dalla linea tratteggiata. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura superiore a 3,297 €.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo la proiezione mostrata in figura dalla linea continua.

Ostacolo in vista per le azioni Stellantis saldamente impostate al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 29 dicembre in ribasso dello 0,17% rispetto alla seduta precedente a quota 21,150 €.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare dalla rottura un chiusura mensile della resistenza in area 23,491 €. Il mancato superamento di questo ostacolo, invece, potrebbe favorire un ritracciamento delle quotazioni.

