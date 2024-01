Si ritorna alle contrattazioni in un nuovo anno dove le previsioni degli addetti ai lavori sono contrastanti. C’è chi proietta una recessione economica e tagli dei tassi, mentre altri tassi costanti e sui livelli attuali e quindi un soft landing. Molti sono concordi nell’attendere un ribasso per il primo semestre ma un anno sostanzialmente positivo, altri un anno negativo. Oggi parte la prima prima settimana dell’anno per i mercati azionari: cosa attendere?

I volumi

Alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 29 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.913

Eurostoxx Future

4.543

Ftse Mib Future

30.521

S&P500

4.769,83.

Negli ultimi 10 giorni dello scorso anno, come da ciclicità stagionale, i volumi si sono contratti e di non poco, e per questa settimana non attendiamo miglioramenti. Solo dal 6 gennaio in poi si dovrebbe tornare alla normalità Quindi, riteniamo che questa sarà una settimana interlocutoria.

A proposito di volumi, quali sono stati i POC (i livelli di prezzo dove sono avvenuti più scambi) nel 2023?

Dax Future

16.900

Eurostoxx Future

4.500

Ftse Mib Future

27.550

S&P500

4.140.

Attenzione quindi a cosa capiterà intorno a questi livelli. Nei primi due casi fungeranno da resistenza annuale, e negli altri due da supporto? Potrebbe essere.

Invece, quali sono stati i POC del mese di dicembre?

Dax Future

16.900

Eurostoxx Future

4.580

Ftse Mib Future

30.700

S&P500

4.720.

Le probabilità che questo mese i listini analizzati scendano sotto il minimo di dicembre sono molto basse. Invece sono alte che da metà mese possa iniziare un ritracciamento anche di qualche mese.

Prima settimana dell’anno per i mercati azionari: cosa attendere?

Come regolarsi invece per questa settimana appena iniziata? Il trend rimarrà rialzista se le chiusure del 5 gennaio saranno superiori a:

Dax Future

16.795

Eurostoxx Future

4.530

Ftse Mib Future

30.480

S&P500

4.758.

Frattanto però le chiusure giornaliere del 29 dicembre hanno chiuso con tendenza ribassista. Occhio quindi a cosa accadrà stasera in chiusura di contrattazione.

“I giochi” sono aperti!

