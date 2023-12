Cosa succederà alle azioni europee nel 2024 secondo Citigroup

A poche ore dall’anno nuovo, cerchiamo di capire cosa aspettarci dal 2024 dai mercati. Stavolta trattiamo delle previsioni di Citigroup, che individua in alcune particolari azioni quelle in cui potrebbe essere opportuno scommettere.

Alcuni analisti sostengono che nel 2024 le obbligazioni cominceranno ad attirare sempre meno investitori. I motivi? L’abbassamento del costo del denaro e i capitali investiti dovrebbero spostarsi sull’azionario, che crescerà inevitabilmente.

Anche se non si tratta di una prospettiva unanimemente condivisa, molte persone potrebbero scegliere di investire nell’azionario per queste motivazioni. Scopriamo quindi cosa succederà alle azioni europee nel 2024 secondo Beata Manthey di Citigroup Inc., una multinazionale americana di banche di investimento.

Cosa succederà alle azioni europee nel 2024? Il parere di Citigroup

A causa del miglioramento dell’equilibrio dei rischi macroeconomici, nel 2024 il mercato azionario europeo potrebbe avere un’ottima crescita.

Ebbene sì, Citigroup resta ottimista sebbene le azioni europee siano piuttosto indietro rispetto a quelle statunitensi, rinvigorite dalle più recenti novità legate al mondo dell’intelligenza artificiale.

La maggior parte degli analisti concorda però sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero mantenere il proprio ruolo di leadership anche nel 2024, dal momento in cui l’indice S&P 500 dovrebbe raggiungere livelli record secondo le più recenti previsioni.

Le previsioni su STOXX 600

STOXX 600 è un indice azionario composto da 600 delle principali capitalizzazioni di mercato europee. Secondo Citigroup, questo potrebbe concludere il 2024 a 510 punti, guadagnando il 10% rispetto al livello attuale. Tale opinione sembra essere condivisa dagli analisti di Deutsche Bank Group AG.

Ecco, quindi, che cosa aspettarsi dalle azioni europee nel 2024 secondo Citigroup e le motivazioni per cui potrebbe essere conveniente valutare di aggiungerle al proprio portafoglio. Ovviamente, è sempre meglio vagliare quante più opinioni possibili e studiare in modo da poter stilare il miglior piano operativo possibile per l’anno che sta per arrivare. Inoltre, il consiglio è sempre quello di fare investimenti in linea con il proprio profilo di rischio e di conoscere i prodotti in cui si investe.

