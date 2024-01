Cosa potrebbe succedere agli Stati Uniti secondo l’autore di “Padre ricco padre povero”. Sta arrivando la fine di un impero? In un video su YouTube, Robert Kiyosaki ha esposto il suo punto di vista in merito al decorso dell’economia statunitense, esprimendo alcune preoccupazioni. Ecco che cosa ha affermato nello specifico.

In molti avranno letto almeno una volta nella vita il libro “Padre ricco padre povero”, la più nota opera di Robert Kiyosaki. Si tratta di un libro di crescita personale e finanziaria che ha riscosso un grandissimo successo tra il pubblico e tra gli addetti ai lavori.

In una recente intervista pubblicata su YouTube, Kiyosaki ha espresso le sue preoccupazioni in merito all’economia statunitense. Scopriamo che cosa ha affermato e cerchiamo di spiegarlo in poche e semplici parole.

Cosa potrebbe succedere agli Stati Uniti secondo Robert Kiyosaki, l’autore di “Padre ricco e padre povero”

Kiyosaki ha messo in luce alcune delle grandi problematiche che in questo momento affliggono gli Stati Uniti.

Tra queste ci sono la mancanza di un’adeguata alfabetizzazione finanziaria della popolazione, ma anche e soprattutto per la disparità nella distribuzione delle ricchezze.

Gli Stati Uniti sono infatti un Paese che soffre molto di questo problema. La leva del debito, infatti, ha facilitato l’accumulo di denaro per alcune categorie di persone e ha impoverito una cospicua parte della popolazione.

Per Kiyosaki, risolverlo sarebbe molto importante per evitare “la fine di un impero” che, altrimenti, potrebbe essere vicina. Ecco, dunque, cosa potrebbe succedere agli Stati Uniti.

Quando avverrebbe ciò, qualora questi problemi non venissero risolti? Kiyosaki non ha fornito una data o anche solo un anno preciso, però ha messo in luce le problematiche su cui è importante lavorare sul fronte interno e non solo.

L’ascesa della Cina e le sue conseguenze

Da non sottovalutare sarebbero anche le insidie provenienti dalla Cina, che minaccia la leadership economica globale degli Stati Uniti.

Questo, dunque, si tratta di un altro dei problemi che deve fronteggiare se vuole mantenere il proprio importante ruolo.

Ecco, quindi, cosa potrebbe succedere agli Stati Uniti qualora questi non risolvessero i problemi che abbiamo elencato, almeno secondo l’opinione di Kiyosaki.

Questo grande impero è dunque destinato a finire presto? La storia ci insegna che, prima o poi, anche il più grande degli imperi è destinato a cadere o comunque ad indebolirsi. Tuttavia, non ci resta che attendere per vedere se queste previsioni si realizzeranno.

