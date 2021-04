Chi è attivo sui social network e attento alle tendenze sa bene come il mondo della moda è in continua espansione. Ogni giorno compaiono tendenze nuove a cui è difficile stare dietro.

Grazie alle tecnologie che si evolvono di continuo anche nel make up ci sono continue innovazioni. Oggi vogliamo parlare dell’incredibile uso delle bucce di banana per la manicure delle influencer.

Una manicure incredibile ma vera

La nuova tendenza nella ricostruzione unghie è quella di includere nella unghia realizzata in resina degli oggetti. Da gioielli a oggetti di uso comune, gemme preziose e accessori, con le ultime resine in gel la manicure si è trasformata in una vera e propria scultura.

Chi realizza queste unghie è un vero e proprio artista, sempre alla ricerca di spunti e suggestioni nuove.

La ultima tendenza pare essere quella di inserire nel gel delle bucce di frutta, come le bucce di banana o i gusci delle noccioline.

Frammenti di questi frutti vengono fissati alla base dell’unghia e poi inclusi nel gel con cui si crea l’unghia finta. Successivamente, con una fresa, si procede alla limatura e alla lucidatura dell’unghia da cui come per magia apparirà la buccia o il guscio, nella trasparenza del gel.

È questo l’incredibile uso delle bucce di banana per la manicure delle influencer.

Le follie delle star

Questa tecnica ha dell’incredibile, si trovano video in cui sono usate le bucce dei frutti più disparate, per realizzare creazioni fantasmagoriche. Si tratta probabilmente di un esercizio di stile per stupire i followers, ma può essere replicata in maniera abbastanza semplice.

Se vorremo imitare le follie delle star possiamo chiedere alla nostra estetista di realizzare una di queste folli creazioni, senza dimenticare di documentare il tutto su Instagram o TikTok.

