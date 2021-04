Oggi è possibile ottenere capelli più sani e splendenti sotto la doccia con questo semplice ingrediente naturale e la saggezza delle nostre nonne. Anzi, questo trucco arriva forse perfino dalle nostre bisnonne o trisnonne, perché era diffuso già nell’Ottocento.

Prima dello shampoo

Prima dell’invenzione dello shampoo era comunque necessario lavarsi i capelli. Per questa ragione le nostre antenate hanno sviluppato diversi metodi più o meno efficaci. C’è chi finiva con l’utilizzare semplice acqua. Altre invece si affidavano perfino alle uova.

Tra tentativi ed errori erano comunque state in grado di scoprire quali ingredienti naturali sono in grado di rimuovere grasso e sporco. E ne avevano decisamente bisogno! Prima degli anni ‘20, infatti, le donne solevano avere capelli molto lunghi. Sappiamo bene quanto è difficile prendersene cura! Ecco quindi un trucco vecchio di secoli che possiamo utilizzare ancora oggi.

Un aiuto ai nostri capelli

Chi vuole provare a vivere come le nostre bisnonne può provare questo metodo senza lo shampoo. In alternativa, però, possiamo lavarci i capelli come abbiamo sempre fatto aggiungendo però anche questo ingrediente. Secondo la tradizione, infatti, questo metodo è ottimo per rimuovere il grasso dai capelli. Di cosa abbiamo bisogno? Di un rametto di rosmarino e dell’acqua calda!

Avere capelli più sani e splendenti sotto la doccia con questo semplice ingrediente naturale e la saggezza delle nostre nonne è facilissimo. Poco prima della doccia riempiamo un contenitore con dell’acqua calda e immergiamo un rametto di rosmarino. Dopodiché possiamo fare la doccia come al solito.

Durante questo tempo il rosmarino sprigionerà nell’acqua tutte le sue proprietà benefiche. Quando è ora di lavare i capelli sta a noi scegliere se usare l’acqua per il risciacquo prima, durante o dopo lo shampoo. Possiamo sperimentare! L’importante è utilizzare l’acqua al rosmarino sui capelli ancora bagnati e massaggiare bene. In questo modo l’acqua, ricca di proprietà, aiuterà a rimuovere il grasso in eccesso sui capelli! Ovviamente non funzionerà bene come gli shampoo più aggressivi, ma è comunque un metodo naturale da provare per sperimentare e divertirsi!