La rottura di una resistenza potrebbe far raddoppiare il valore delle azioni Expert System. Questa possibile esplosione rialzista potrebbe diventare ancora più violenta se venisse rotto un livello, area 3,8 euro, che storicamente ha frenato l’ascesa dei prezzi delle azioni Expert System.

Questo potenziale rialzista è ben chiaro nelle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 60%. Diverso, invece, è il caso della valutazione basata sui multipli di mercato con un titolo che risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Prima di passare all’analisi grafica ricordiamo che il 2020, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state per l’economia globale, è stato per Expert System un buon anno.

La rottura di una resistenza potrebbe far raddoppiare il valore delle azioni Expert System: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Expert System (MIL:EXSY) ha chiuso la seduta del 26 aprile a quota 3,13 euro in ribasso dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti gli obiettivi e la tendenza sui due time frame considerati sono praticamente identici. Per poter monitorare più da vicino l’evoluzione dei prezzi, quindi, concentreremo le nostre attenzioni sul time frame settimanale.

La tendenza in corso è rialzista e da settimane sta combattendo con la forte resistenza in area 3,105 euro che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Ci sono, quindi, buone possibilità che si possa raggiungere il I obiettivo di prezzo in area 3,8 euro. È poi su questo livello che si decideranno le sorti di lungo di Expert System. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, aprirebbe le porte a raggiungimento degli obiettivi indicati nel riquadro in rosso per un potenziale raddoppio del valore degli attuali prezzi.

La tenuta dell’area di resistenza, invece, potrebbe favorire un ritracciamento che si trasformerebbe in inversione di tendenza nel caso di chiusure settimanali inferiori a 2,17 euro.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

