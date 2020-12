Uno degli inconvenienti più comuni, anche per chi segue una dieta ferrea, è il gonfiore addominale. Magari si è esagerato un po’ con dolci e alimenti ricchi di zuccheri. Oppure si è mangiato troppa pasta: i carboidrati complessi tendono infatti ad accumulare molta acqua che crea poi una spiacevole sensazione di gonfiore. La pancia gonfia, oltre che antiestetica, è anche molto fastidiosa. Fa sentire stanchi e appesantiti, e soprattutto quando la giornata da affrontare è lunga questo diventa un problema. Ma c’è un ingrediente comunissimo, presente in tutte le cucine, che si può sfruttare per trovare sollievo.

L’incredibile ingrediente che tutti hanno in casa per sgonfiare la pancia

Gli esperti di ProiezionidiBorsa consigliano infatti di ricorrere a del semplice aglio. Questo ortaggio ha una pessima fama, c’è da dire. Spesso viene infatti collegato all’alito cattivo, ma non tutti sanno che l’aglio ha delle naturali proprietà antibiotiche. È usato da sempre come rimedio per influenza e raffreddore, ma anche per la cura dei capelli e della pelle grassa.

Ebbene, un metodo assolutamente facile e veloce per utilizzare questo comune ma davvero benefico ingrediente naturale è quello di prepararsi una tisana o un infuso. L’ingrediente principale è sempre qualche spicchio di aglio fresco, ma niente impedisce di mescolarlo ad altre spezie naturali dalle grandi proprietà benefiche: curcuma, zenzero, peperoncino, ma anche del miele andrà benissimo per attenuarne il gusto forte.

L’aglio consumato in questa maniera ha tantissime proprietà. Anzitutto, grazie all’allicina, è utile per combattere artriti e artrosi. Poi accelera il metabolismo, specie se abbinato a limone e zenzero: una vera pozione brucia grassi. È un ottimo rimedio per alleviare l’ipertensione e il colesterolo alto, e una grande fonte di vitamine B ed A. Infine, l’allicina combatte lo stress, oltre a protegge il cuore e il fegato.

Ecco svelato l’incredibile ingrediente che tutti hanno in casa per sgonfiare la pancia.