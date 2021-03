Oggi che il dibattito sul sessismo è un tema centrale, anche la figura maschile sta assumendo una connotazione diversa. L’essere uomo, per così dire, è un’accezione socioculturale che è stata fin troppo legata all’essere “rude”, “selvaggio”, “bruto”. Tutto questo sta cambiando e forse riacquisendo un valore più conforme alla natura spontanea di ognuno. Dato per inteso, ovviamente, che il valore di una persona non si può capire da come cura il proprio aspetto. Tuttavia l’importanza di avere una barba curata, non ha solo implicazioni estetiche, ma anche igieniche.

L’importanza di avere una barba curata. La storia

Sin da epoche antichissime, portare o non portare la barba ha avuto un peso sociale specifico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Se nel mondo delle antiche civiltà la barba poteva avere un valore religioso o politico, in epoca moderna questa ha assunto una connotazione più che altro estetica. Tuttavia, portare la barba lunga, ha avuto, fino alla fine dell’Ottocento in Occidente, una connotazione di prestigio culturale: grandi scrittori, professori universitari e filosofi portavano folte barbe, forse per omaggiare gli antichi sapienti greci. Nell’universo mediorientale portarla lunga è rimasto un simbolo puramente religioso. Detto ciò, per qualunque motivo e in qualunque modo la si porti, è fondamentale prestarle cura, perché ha un notevole impatto visivo sugli interlocutori.

Motivazioni

Oggi la barba ha soltanto un valore estetico, perno delle ultime mode maschili, quella Hipster ad esempio. Ma occorre fare una premessa. Qualunque sia la moda, l’epoca o la cultura, non tutti possono portare lo stesso tipo di barba. Innanzi tutto per motivazioni fisiologiche (c’è a chi non cresce) e poi perché ogni volto vuole la sua acconciatura. Una volta stabilito il taglio che si vuole portare, bisogna ricordarsi di lavarla, sfoltirla e accorciarla quasi quotidianamente. Non facendolo si incorre in irritazioni cutanee, carenza di igiene (nella barba resta di tutto) e nello spiacevole cliché culturale di una barba incolta. Ecco la reale importanza di avere una barba curata.