Con l’avvento della pandemia la pulizia del bagno è diventata obbligatoriamente quotidiana. E se dobbiamo occuparci di igienizzare ogni superficie dal soffitto al pavimento, abbiamo bisogno di sempre più tempo.

Ma per fortuna la nostra amata lavastoviglie ci viene incontro con la sua versatilità. E ci permette di lavare velocemente tutta una serie di oggetti che abbiamo in bagno. Quelli che finora abbiamo sempre pulito a mano con spugna e detergente. Ecco come dimezzare la pulizia del bagno con l’aiuto degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Smonto e lavo in un batter d’occhio

Ecco l’elettrodomestico che ci dimezza la pulizia del bagno: l’amata lavastoviglie.

Abat-jour, plafoniere del lampadario e tenda per la doccia si possono lavare perfettamente in lavastoviglie a bassa temperatura. La tenda per la doccia, in particolare, si lava meglio qui che in lavatrice, dove potrebbe facilmente strapparsi durante la centrifuga.

Portaspazzolini e portasaponi in ceramica, oppure in plastica dura o in vetro, si lavano perfettamente in lavastoviglie. Così come i contenitori per il make-up, il borotalco e il bagnoschiuma.

Possiamo lavare tranquillamente in lavastoviglie anche tutti i soprammobili e le collezioni di conchiglie riportate dalle vacanze.

Evitare, invece, il lavaggio delle spugne naturali, mentre si possono inserire le spugne sintetiche e i guanti di crine. Dopo averli pulite bene, sono lavabili in lavastoviglie anche le spazzole, i pettini e i bigodini, gli spazzolini per le unghie e il set per la manicure.

Finire con un lavaggio a vuoto

È indispensabile non lavare gli oggetti del bagno insieme ai piatti e alle pentole. Tutti gli oggetti piccoli vanno infilati nei cestelli per le posate.

Alla fine, pulire il filtro e poi fare un lavaggio a vuoto con acqua, un tappo di candeggina e uno di aceto.