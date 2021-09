Meglio usare il forno statico o quello ventilato ecco cosa vi suggeriscono i nostri esperti per risparmiare e cuocere meglio. E per quanto riguarda le pentole classiche? Come facciamo a districarci in un Mondo così variegato e pieno di suggerimenti? Ultimamente perfino molti chef internazionali si sono messi giustamente a consigliare le batterie di pentole che usano personalmente. C’era una volta il famoso corredo della sposa che oltre alle lenzuola, non poteva far mancare le pentole per la casa. Oggi gli sposi più moderni inseriscono semmai nella lista nozze un negozio di riferimento, così da trovarsi già pronti per la nuova casa. Ci permettiamo allora di suggerire l’idea giusta per scegliere una batteria di pentole che cuocia bene e duri almeno qualche anno. Abbiamo approfittato della consulenza di un esperto venditore che da anni rifornisce moltissime famiglie.

Internet consiglia ma potrebbe anche confondere

La prima cosa che potremmo fare quando decidiamo di cambiare la batteria di pentole di casa è consultare internet. Troveremo sicuramente centinaia di idee, di marche e di consigli. Ma proprio così tanti da rischiare di perderci come in un labirinto. Cercheremo allora di riassumere velocemente quello che il mercato ci offre in base alle nostre esigenze e al nostro budget.

L’idea giusta per scegliere una batteria di pentole che cuocia bene e duri almeno qualche anno

Nel momento in cui decidiamo di scegliere una batteria di pentole, per prima cosa pensiamo al tipo di piano di cottura col quale avremo a che fare. Non dimentichiamo di specificare al venditore se abbiamo fornelli classici o a induzione. Secondo e importante criterio di scelta, lo spazio realmente disponibile per la batteria che andremo a scegliere. Genericamente troveremo infatti in vendita molti set di pentole, ma di solito lì possiamo riassumere in 3 categorie:

le batterie salvaspazio, molto moderne e con manici che si possono rimuovere, adatte agli spazi ridotti della nostra cucina;

la classica batteria di pentole in acciaio inox, resistente ed efficiente, ma soprattutto comodamente utilizzabile in lavastoviglie;

una batteria di pentole antiaderenti soprattutto per coloro che amano cucinare in maniera light, senza utilizzare olio e condimenti.

Senza fare pubblicità ma guardando al materiale

Non vogliamo entrare nel merito delle marche più vendute e più apprezzate dagli italiani, per non fare pubblicità. Comunque, per nostra informazione, troveremo su internet ogni indicazione utile, marca per marca. Vogliamo invece suggerire proprio in base al gradimento del pubblico, le migliori pentole che garantiscano maggiore sicurezza nell’ambito della cottura:

