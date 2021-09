Forse non tutti ci pensano o ci fanno caso, ma il pavimento è fondamentale per l’aspetto della nostra casa. Infatti, proprio il suolo dove camminiamo ogni giorno tra le mura domestiche dice tantissimo del nostro appartamento. Attraverso la sua pulizia potremo capire quanta attenzione si presta all’igiene e all’estetica. E, se vogliamo ottenere un risultato eccezionale e far sembrare la nostra casa sempre splendente, ci sono alcuni piccoli trucchi che possiamo mettere in pratica. Ne abbiamo consigliato uno, per esempio, in “Il trucco che davvero pochissime persone conoscono per rendere il pavimento lucido splendente e senza alcuna traccia di aloni”. Oppure ne possiamo trovare un altro nel nostro precedente articolo “Pochissimi conoscono il segreto per rendere questo tipo di pavimento brillante e splendente come mai prima”.

Questo ingrediente naturale che quasi tutti abbiamo in cucina farà sparire definitivamente i graffi dal parquet

Un ultimo brillante segreto è quello consigliato in “Un trucco che nessuno conosce farà brillare il pavimento come non mai e lo renderà sempre splendente e senza aloni”. Questi piccoli trucchi sono sicuramente utilissimi, ma la situazione potrebbe cambiare. Infatti, se il nostro pavimento è in parquet, dobbiamo mettere in pratica altre accortezze. E questo, possiamo ammetterlo, non è sempre semplicissimo. Prendersi cura di un pavimento del genere, infatti, può diventare impegnativo. E non solo per il discorso pulizia. Chi ha in casa un suolo del genere, sa quanto sia facile graffiarlo e quanto questo possa rovinare l’immagine dell’intero appartamento. E se prima di chiamare gli esperti vogliamo ricorrere a dei rimedi naturali, ne abbiamo uno che forse potrebbe fare al caso nostro.

Ecco pronto un rimedio della nonna che potrebbe eliminare in modo veloce i graffi che ricoprono il nostro parquet

Per cercare di far sparire questo problema una volta per tutte, dovremmo affidarci a un elemento molto comune. In questo caso, stiamo parlando dell’aceto di vino bianco (precisamente un bicchiere). Infatti, questo ingrediente naturale che quasi tutti abbiamo in cucina farà sparire definitivamente i graffi dal parquet. Ad accompagnarlo, in questo caso, troviamo anche tre cucchiai di olio e uno di cera d’api. Mettiamo questi tre ingredienti in un pentolino e facciamo scaldare a fuoco lento. Quando vedremo che la cera è ormai sciolta, lasciamo raffreddare il tutto. Poi, con un panno in microfibra intinto leggermente nella nostra soluzione casalinga, iniziamo a tamponare le zone dove vediamo dei graffi. Continuando con movimenti circolari a ricoprire l’area che ci interessa, vedremo piano piano i graffi alleviarsi. In questo modo, li renderemo quasi invisibili e salveremo l’immagine del nostro bellissimo parquet.