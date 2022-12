3 magiche destinazioni dove andare in Trentino in inverno perfette per chi non sa sciare

Cosa vedere in Trentino Alto Adige nella stagione invernale? Ecco 3 mete suggestive che si possono godere tranquillamente anche senza mettere gli sci ai piedi.

Quando si parla di montagna è facile associarvi il Trentino. Le bianche vette e i paesaggi innevati ne fanno una meta gettonatissima in inverno. In effetti, la neve potrebbe essere il motivo che spinge molti a visitarlo. Slalomeggiare con gli sci a migliaia di metri d’altezza è un’esperienza che non si dimentica facilmente. Ma non tutti sono capaci o vorrebbero imparare a sciare.

Per fortuna, la regione sa offrire molte opportunità ai visitatori. I panorami da gustare in compagnia e i sentieri da percorrere non mancano, soprattutto se sappiamo dove andare. Ecco qualche suggerimento per un week end o una settimana indimenticabili.

3 magiche destinazioni dove andare in Trentino per ritrovare la pace dei sensi

Si può vivere la montagna anche senza indossare un paio di sci? Certo che sì. E l’esperienza al Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino lo testimonierà appieno. Questa vasta area protetta in provincia di Trento regala attimi mozzafiato in compagnia della natura. Qui potremo praticare escursioni guidate, alla scoperta della fauna e della flora locali. Camminare con le ciaspole sulla neve e respirare la fresca aria di montagna saranno sensazioni emozionanti.

Un’esperienza fuori dal comune ci attende anche sull’Alpe Cimbra, a sud est del Trentino. In questo luogo surreale ci inoltreremo tra boschi secolari percorsi da torrenti scroscianti. E per coronare la visita potremmo toglierci gli scarponi e provare a camminare a piedi nudi sulla neve, in compagnia di un esperto.

Sempre attorno al territorio di Trento potremmo sperimentare le bellezze più uniche che rare dell’altopiano della Paganella. Questo gruppo montuoso che interessa comuni come quelli di Molveno, Andalo e Vallelaghi offre panorami davvero strepitosi. È il luogo perfetto in cui sincronizzarsi con la natura e gli alberi e allontanare ogni pensiero dalla testa. Il forest bathing sarà la terapia ideale per diventare tutt’uno con la natura circostante. Sono queste le 3 magiche destinazioni dove andare in Trentino per scoprire un Mondo alternativo e ricco di fascino.

Cosa fare se piove

Le attività all’aria aperta sono valide per tutto l’anno. Sfortunatamente, la pioggia è un imprevisto che potrebbe rovinare i nostri piani, a piedi o in auto. Ma anche in caso di acquazzone, potremmo passare una gradevole giornata alla scoperta delle bellezze culturali del Trentino. Tra queste ci sono musei, castelli e luoghi d’interesse che sapranno soddisfare la nostra curiosità. A Trento, per esempio, si trova il Museo delle Scienze. Realizzato dal famoso architetto italiano Renzo Piano, ospita sezioni dedicate a natura, tecnologia e montagna. E, ciliegina sulla torta, propone interessanti attività per i più piccoli.

Sempre nel capoluogo sorge maestoso il Castello del Buonconsiglio. Qui potremo fare un tuffo nel passato, racchiuso tra le sue mura secolari. In più, potremo ammirare la splendida collezione d’opere artistiche e archeologiche, ben conservata all’interno.

Ci spostiamo infine in un altro castello, quello di Rovereto. Le sue sale ospitano il Museo della Guerra, che mette in mostra i reperti rinvenuti dal Rinascimento alla Prima Guerra Mondiale. Si tratta di armi, corazze e documenti che testimoniano un pezzo importante di storia dell’umanità.