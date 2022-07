Quando scegliamo una pianta, di solito ci orientiamo verso quelle esteticamente più vistose, quelle che con i loro colori riempiono lo sguardo. E non c’è da meravigliarsi, perché le piante hanno soprattutto funzione decorativa e circondarsi di cose belle è un bisogno naturale.

Le piante grasse, con il loro aspetto un po’ dimesso, ci fanno molta simpatia ma sicuramente non ci affascinano. Piccole e rotondette, con le loro foglioline rigonfie, fanno fatica a reggere il confronto con altre piante slanciate e appariscenti. Eppure, hanno il grande pregio di aver bisogno di poche cure e soprattutto di poche innaffiature che, in questa estate afosa e con carenza di acqua, è un elemento di non secondaria importanza.

Un universo composito

Il nome appropriato per definire le piante grasse è succulente e vivono naturalmente in regioni molto calde e semidesertiche. Lì, hanno imparato a sopravvivere trattenendo l’acqua nei tessuti e resistendo alle escursioni termiche che nei deserti sono elevate. Sono per questo molto resistenti e adatte ad ogni ambiente. La necessità di trattenere l’acqua nei tessuti le ha rese sferiche e rotondette e, proprio da queste caratteristiche, deriva il termine grasse con cui le si definisce. Sono infatti grassottelle e rotondette dalle forme piuttosto singolari.

L’universo delle piante grasse è molto più composito di quello che immaginiamo. Alcune specie sono abbastanza note come la Crassula Ovata, comunemente definita Albero di Giada, a cui si attribuiscono le qualità di un talismano. Ma le altre fanno parte di un Mondo semisconosciuto eppure ricchissimo.

Fioriture tutto l’anno con questa pianta grassa che non teme il caldo

Le più pregevoli esteticamente sono quelle che fioriscono. Anche se le fioriture non sono molto durature, sono in grado di regalarci uno spettacolo e un profumo straordinari. In questo caso, le succulente reggono molto bene il confronto con le altre piante e possono diventare valide alleate di chi ha poco tempo e non ha nessuno a cui affidare le proprie piantine quando va in vacanza. Le succulente lo aspetteranno e non lo deluderanno mai.

Una pianta molto elegante per addobbare un balcone, un giardino o l’interno di un appartamento, è la Euphorbia milii, che regala abbondanti fioriture anche in inverno. Produce splendidi fiorellini a doppio petalo, in genere di colore rosso, ma che possono assumere sfumature che vanno dal rosa al giallo. Si coltiva in vaso ma anche a terra e, nei climi miti, può raggiungere fino a un metro in altezza. Si sviluppa maggiormente se esposta al sole. È resistente alla siccità e diventa una valida alleata di chi desidera un balcone fiorito senza avere molto tempo a disposizione. Splendide fioriture tutto l’anno con questa pianta grassa che fiorisce anche in inverno.

