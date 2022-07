Il 5 luglio è una data significativa per i movimenti del cielo. Ci saranno infatti due transiti importanti, quello di Mercurio che entrerà nel segno del Cancro e quello di Marte che entrerà in Toro. Mercurio è il Pianeta dell’intelletto e della mente, il Cancro è il segno della riflessione e della ponderatezza. Verrà fuori una preziosa mescolanza di intuito e razionalità, di realismo e sensazione. Ci inviterà a riflettere prima di prendere delle decisioni e ad evitare le soluzioni improvvisate. E forse non è un male. Soprattutto per chi deve stipulare accordi duraturi e proficui.

Sentirsi bene con se stessi

Un segno favorito è quello dei Pesci. Mercurio in Cancro e Marte in Toro lo faranno sentire bene con se stesso e con gli altri. Durante il mese di luglio godrà di tanta energia creativa che gli permetterà di affrontare i progetti di lavoro trovando soluzioni poco scontate. Ma anche di tradurre in pratica le sue aspirazioni. Infatti non basta avere delle belle idee ma bisogna anche farle diventare realtà. I Pesci saranno stimolati in questa direzione e avranno successi e riconoscimenti anche dai colleghi invidiosi.

In amore si sentirà il bisogno di sedurre e di essere al centro di giochi di seduzione. I vecchi rapporti si rinnoveranno attraverso sguardi d’intesa e frasi sentimentali che accenderanno fuochi di passione. I single passeranno un’estate all’insegna del corteggiamento sottile e romantico in cui esprimere tutte le sfumature dei sentimenti. Troveranno l’altra metà del cielo? Possibilità non esclusa. Gli astri raccomandano di fare attenzione alle spese folli.

Mercurio in Cancro e Marte in Toro dal 5 luglio porteranno fortuna a questo segno zodiacale ma non a tutti

Non saranno così fortunati i Bilancia soprattutto nella prima metà del mese. Il cielo si presenta per loro mutevole e capriccioso e le situazioni difficili da gestire, in un’altalena di alti e bassi. Difficoltoso in questo periodo fare progetti a lungo termine ma è preferibile affrontare di volta in volta le situazioni e mostrare una certa flessibilità. La pazienza è una risorsa importante in questi momenti della vita e averne a sufficienza è una fortuna. Che non significa rinunciare al proprio punto di vista e ai propri ideali. Le finanze risentiranno dell’instabile situazione economica e bisogna agire con prudenza. Per fortuna sul fronte sentimentale la situazione non si presenta altrettanto aspra. Il vero amore non crollerà sotto la spinta di criticità passeggere ma le grane in famiglia non mancheranno. I single avranno l’opportunità di conoscere persone brillanti con cui stare piacevolmente in compagnia.

