La lavastoviglie è ormai un elettrodomestico presente in quasi tutte le case. Grazie ad essa, riusciamo a lavare tutti i piatti e i bicchieri in un nano secondo. E la fatica sembra sparire in un lampo. Ma, come ogni cosa, c’è anche un aspetto forse più fastidioso. Ossia, dobbiamo prenderci cura della nostra lavastoviglie. Questo elettrodomestico, infatti, può rompersi facilmente e in poco tempo se non gli prestiamo attenzione. Ed è per questo motivo che vogliamo evidenziare l’errore che tutti commettiamo e che mette fuori combattimento la lavastoviglie.

A volte con la disposizione delle stoviglie, impediamo agli irroratori di compiere il loro movimento circolare

Potrebbe sembrare un aspetto banale, eppure il modo in cui disponiamo le stoviglie da lavare è fondamentale per salvare il nostro elettrodomestico. Ci sono delle funzioni apposite, infatti, che non hanno modo di compiere il loro scopo se tutto non è messo per bene. Facciamo l’esempio degli irroratori. Questi si trovano, di solito, al di sotto del cestello inferiore e superiore. Si tratta di strumenti asportabili, che vanno lavati e igienizzati e riposizionati nel modo corretto. Questi compiono un movimento circolare, che ci permette di trovare alla fine del lavaggio tutti i piatti e i bicchieri puliti. Ma non se commettiamo questo errore.

Se non posizioniamo correttamente gli oggetti nella lavastoviglie, gli irroratori non funzionano bene

Dunque, per garantire il corretto funzionamento degli irroratori, dobbiamo sapere cosa fare ma, soprattutto, cosa non fare. Infatti, non dobbiamo mai posizionare tazze, ciotole, pentole o padelle ai lati della lavastoviglie. E, soprattutto, dobbiamo sempre lasciare gli angoli liberi. In questo modo, gli irroratori potranno funzionare a dovere e non si incepperanno. Dunque, questo non ci costringerà a cambiarli dopo poco e, soprattutto, non ci farà trovare i piatti e i bicchieri sporchi. Perciò, ora sappiamo l’errore che tutti commettiamo e che mette fuori combattimento la lavastoviglie. Cerchiamo di fare attenzione la prossima volta.

