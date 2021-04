Per chi porta gli occhiali questo problema è all’ordine del giorno, ma basta mettere gli occhiali dentro l’acqua calda per risolvere questo comune problema. Questo strumento da vista è composto da due lenti e una montatura. È un oggetto che ha bisogno delle giuste attenzioni per evitare che si rovini.

Le lenti degli occhiali si lavano periodicamente con dei prodotti delicati. Mentre ci si sofferma poco sulla montatura. Quando si fanno gli occhiali nuovi, l’ottico tende a fare le stanghette della giusta dimensione, né troppo larghe né troppo strette.

A volte però appena si indossano possono sembrare della grandezza giusta, ma poi ci si accorge che sono troppo stretti. Che fare dunque se le aste degli occhiali sono troppo strette? Basta mettere gli occhiali dentro l’acqua calda per risolvere questo comune problema.

Mettiamo l’acqua sul fuoco

Infatti per allargare le aste è sufficiente fare questa operazione che ora andremo a vedere. La prima cosa da fare è mettere dell’acqua sul fornello e farla riscaldare. Questa però non deve bollire, deve solo riscaldarsi. Poi mettiamo gli occhiali al suo interno per circa 1 minuti. Passato il minuto, ora, sarà più facile allargare gli occhiali da soli.

In alternativa per avere le aste degli occhiali della giusta grandezza ci si può recare dal proprio ottico di fiducia e chiedere lui di allargarle. Molto spesso è necessario recarsi da questo specialista perché gli occhiali potrebbero avere delle forme strane o delle saldature particolari.

Se sono troppi larghi

Se invece le aste degli occhiali sono troppo larghe anche qui si può risolvere da soli il problema. Infatti molti occhiali al lato hanno delle piccolissime viti che se girate andranno a stringere le aste. Non è cosa comune avere un cacciavite così piccolo, quindi quello che si può usare al suo posto è un coltello appuntito facendo attenzione quando lo si maneggia.

