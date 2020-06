La lavastoviglie è un elettrodomestico comodissimo. Ci fa risparmiare molto tempo e rende i nostri piatti e bicchieri splendenti. Ma solo se usata nel modo giusto. Ormai la lavastoviglie si trova davvero in tutte le case. È diventato infatti molto comune averne una per ogni famiglia. Ma molti non ne conoscono davvero tutti i segreti. Ecco perché proponiamo questo articolo. Avete mai provato a mettere un limone in lavastoviglie? Ecco il trucco geniale che in pochi conoscono.

Cosa succede se metto un limone in lavastoviglie

Alcuni lo sanno, perché è un trucco tramandato da generazioni. Ma in tanti, invece, non l’hanno mai sentito! Il limone ha tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo, ma non solo! È infatti anche un grande alleato quando si tratta di pulizie domestiche.

Un limone in lavastoviglie farà risplendere tutti i vostri piatti. Per non parlare poi del profumo! I detergenti chimici in confronto impallidiranno. Questa è un’ottima alternativa ai saponi. Si tratta di un rimedio naturale potentissimo. E se proprio il limone non vi piace, potrete sempre sostituirlo con aceto o bicarbonato!

Come usarlo

Per prima cosa, prendete un limone. Non importa che sia usato. Potrete anche riutilizzare quello che avete appena spremuto. Il risultato non cambierà! Ora posizionatelo nel cestello delle posate. Se il cestello è troppo piccolo, cercate un luogo nella lavastoviglie che lo tenga fermo. E’ fondamentale che il getto d’acqua non lo faccia volare via. Se così dovesse essere, ogni sforzo sarà vano! Avviate la lavastoviglie e aspettate che finisca. Quando la aprirete non solo vedrete tutti i vostri utensili splendere, ma l’odore di limone invaderà le vostre narici!

Quindi, se non avete mai provato a mettere un limone in lavastoviglie, ecco il trucco geniale che in pochi conoscono. È davvero utile, a costo zero e ottimo per la salute. Geniale, no?