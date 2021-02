La lavastoviglie è senza dubbio uno degli elettrodomestici più utili mai inventati, e infatti oggi quasi ogni casa ne possiede una. Lavare i piatti in lavastoviglie è molto meno faticoso che lavarli a mano, ma non per questo si tratta di un’attività in cui non dobbiamo investire tempo e attenzione.

La lavastoviglie richiede una manutenzione costante e l’uso di prodotti specifici per continuare a funzionare a dovere, e spesso non ci prendiamo molta cura della nostra lavastoviglie, con risultati poco piacevoli. C’è un errore in particolare in cui molti di noi cascano quando carichiamo la lavastoviglie, anche se sappiamo che non si dovrebbe fare.

Ecco l’errore che per pigrizia facciamo quasi tutti utilizzando la lavastoviglie.

Alcuni oggetti non andrebbero messi in lavastoviglie

Tutti sappiamo che alcuni oggetti non si dovrebbero lavare in lavastoviglie. Primi fra tutti i contenitori di plastica e di silicone, ma anche gli utensili di legno, come cucchiai o taglieri. Mettere questi oggetti nella lavastoviglie rischierebbe di rovinarli irrimediabilmente, sia perché patiscono il calore troppo elevato, sia perché il detersivo della lavastoviglie potrebbe a lungo andare rovinarli.

Ma ci sono degli altri oggetti che in realtà non andrebbero messi in lavastoviglie. L’errore che per pigrizia facciamo quasi tutti utilizzando la lavastoviglie è quello di metterci anche i coltelli.

I coltelli possono rovinarsi in lavastoviglie

Ma perché non dovremmo mettere i coltelli in lavastoviglie? Innanzitutto, molti coltelli hanno un manico in plastica, in legno o in altri materiali non adatti a un lavaggio aggressivo come quello che subiscono in lavastoviglie. Ma un altro motivo per non mettere i coltelli in lavastoviglie è che essi potrebbero diventare meno affilati. Bisogna maneggiare con cura le lame dei coltelli, ed è sempre meglio lavarle a mano per assicurarsi che non subiscano urti e di detergerle con prodotti adatti. Inoltre, sarebbe sempre meglio asciugare i coltelli a mano prima di riporli.

Se ci avanza spazio in lavastoviglie però, possiamo utilizzarlo in maniera insolita e creativa. Non tutti lo sanno, ma possiamo usare la lavastoviglie anche per cucinare. Ecco come lessare le verdure in lavastoviglie per risparmiare tempo e energia.