C’è chi sostiene che il peperoncino possegga incredibili qualità benefiche. E coloro che amano il piccante ne approfittano, aggiungendo questa spezia in ogni preparazione. Crudo, secco, sott’olio, in crema o in polvere. Il peperoncino viene facilmente lavorato e trasformato.

In tal modo, è possibile conservarlo e utilizzarlo in modi diversi.

Un metodo capace di conservarne perfettamente le caratteristiche è la trasformazione in polvere. Per chi desidera avere il peperoncino pronto all’uso tutto l’anno, oppur per chi si diletta con le conserve: ecco come fare la polvere di peperoncino per avere il piccante sempre a tavola. Essiccare il peperoncino e ricavarne la polvere piccante non richiede alcuna fatica. Anzi, potrebbe rivelarsi una pratica molto interessante e utile.

L’essiccazione

Innanzitutto, sarà necessario acquistare dei peperoncini di nostro gradimento. Il grado di piccantezza dipende sempre dai gusti, cercando di scegliere un prodotto di qualità. L’essiccazione è il secondo passaggio importante. Questa può avvenire in due modalità diverse: la prima richiede l’aiuto del sole.

Se si abita in una zona abbastanza calda, spesso bagnata dai raggi del sole, questo è il metodo più giusto. Infatti, il procedimento avverrà in modo del tutto naturale. Ci si dovrà procurare un canniccio o una stuoia su cui poggiare i peperoncini. Ciò permetterà la traspirazione della spezia durante l’essiccazione. In più, ci si dovrà procurare un’altra rete più leggera per coprirli e proteggerli. Si procede tagliando i peperoncini a metà e riporli sulla rete. Un consiglio è di usare sempre dei guanti nel compiere l’operazione.

Il secondo metodo, invece, prevede l’uso del forno. Il procedimento è un po’ lungo e dispendioso dal punto di vista energetico. Ci vorranno 8-9 ore di essiccazione dei peperoncini, posti su una teglia, in forno ventilato a 45°C.

Come fare la polvere di peperoncino per avere il piccante sempre a tavola

Una volta che l’essiccazione è stata raggiunta, si procede con la polvere. Indossando dei guanti, bisogna eliminare dal peperoncino i semi e il picciolo. In un mixer (o macina caffè), frullare i peperoncini puliti fino al raggiungimento della giusta consistenza.

L’ultimo passaggio prevede che la polvere sia setacciata. Questa può essere conservata in un barattolo di vetro con coperchio. Per il luogo, è preferibile sia asciutto e non esposto ai raggi solari. Anche una busta per surgelare può essere una buona soluzione.

