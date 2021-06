Ci sono delle abitudini che possiamo considerare errate nella routine di ognuno di noi. Ma quando queste portano a conseguenze come la spossatezza, tipica di questo periodo dell’anno, dobbiamo davvero attrezzarci. Infatti, dobbiamo trovare dei modi che ci permettano di combattere la spossatezza. In questo modo, riusciremo ad andare dritti come un treno nonostante il caldo e a riempire le nostre giornate.

L’errore che fanno tantissimi d’estate e che aumenta sensibilmente stanchezza e spossatezza

D’estate molti tendono a mangiare di meno, soprattutto per il caldo e l’afa. E, soprattutto, in tanti non fanno spuntini e merende. Questo è il primo sbaglio. Ma ce n’è un altro su cui vogliamo concentrarci ancora più importante. Infatti, anche chi fa degli spuntini pomeridiani, spesso consuma i cibi sbagliati. Ad esempio, molti prediligono gli alimenti zuccherati, pensando di ritrovare la carica. Altri quelli salati, come le patatine, che invece non fanno altro che stancarci di più. Altri credono poi che una birra fresca o uno spritz possano dare energia, ma non è così. E purtroppo, nella lista nera, troviamo anche il nostro amatissimo caffè. A dirlo diversi dietologi, che ci indicano la via giusta da seguire.

Ecco cosa consumare durante gli spuntini

Dunque, è chiaro adesso che il primo sbaglio è quello di non fare merenda e il secondo riguarda il cibo o le bevande che scegliamo. Dunque, quello che dobbiamo fare è molto semplice. Prediligiamo gli alimenti che possono davvero dare la carica come fette biscottate, latte, pomodori, noci e zucchine.

Dunque, abbiamo spiegato l’errore che fanno tantissimi d’estate e che aumenta sensibilmente stanchezza e spossatezza. Da oggi, se siamo tra coloro che commettevano questo sbaglio, cerchiamo di non farlo più. In questo modo ci sentiremo sicuramente meglio e potremo affrontare le nostre giornate con carica e grinta! Ovviamente, se stiamo seguendo una dieta per un problema di salute, le cose cambiano e dovremo affidarci alla conoscenza del nostro medico curante.

