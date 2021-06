In queste giornate calde e afose soffrire di stanchezza e spossatezza è una condizione quasi normale. In tanti soffrono il caldo e la pressione bassa, questa è una condizione molto diffusa che va comunque monitorata.

La pressione bassa ci fa sentire stanchi, irritabili e privi di energia. Sicuramente un’alimentazione ricca di potassio, magnesio e vitamine B e C aiuta a combattere i sintomi della pressione bassa. Ci sono alcuni cibi che aiutano naturalmente a tirare su la pressione e a prevenire i cali dovuti all’abbassamento della pressione. Tra questi possiamo menzionare i cereali integrali, la frutta secca e la frutta e verdura di stagione.

In alcuni casi l’alimentazione non basta per questo consigliamo di rivolgersi al proprio medico di fiducia. Questi ci aiuterà comprendere se è il caso di assumere anche degli integratori alimentari.

Combattere la pressione bassa non è mai stato così semplice grazie questa bevanda

Da sempre sappiamo che una dieta sana ed equilibrata aiuta a stare meglio e che mangiare regolarmente i pasti ci fa sentire sazi ed energici. Spesso però molti di noi tendono a saltare uno o più dei tre pasti principali e così ci sente stanchi e spossati.

Le motivazioni sono varie dal poco tempo a disposizione all’inappetenza per via delle alte temperature, quest’abitudine incide negativamente sul nostro organismo.

Chi soffre di pressione bassa non può assolutamente saltare i pasti, questi sono fondamentali per combattere gli abbassamenti di pressione e gli eventuali svenimenti. Oltre ai cibi possiamo anche preparare delle semplici bevande salutari e gustose che deliziano il nostro palato e fanno bene al nostro organismo.

L’incredibile bevanda preparata in casa con tre semplici ingredienti

La pressione bassa anche detta ipotensione è molto fastidiosa perché oltre a farci sentire spesso stanchi è caratterizzata da frequenti capogiri e senso di stordimento. Nelle giornate calde il problema da pressione bassa si accentua ed è per questo che è utile sapere quali siano gli accorgimenti da seguire.

Come abbiamo già detto alcuni alimenti aiutano a combattere questo problema comune, la combinazione di questi ci permette di preparare un’incredibile bevanda gustosa e salutare.

Per preparare l’incredibile bevanda in casa abbiamo bisogno di tre semplici ingredienti delle banane, una manciata di pistacchi e un po’ di cioccolato fondente.

Inseriamo tutti e tre gli ingredienti in un frullatore, azioniamo e non appena il composto risulterà denso versiamolo in un bicchiere.

La banana è un alimento fondamentale per chi soffre di pressione bassa, questo perché grazie al suo alto contenuto di potassio svolge un’azione equilibrante. I pistacchi invece contengono il magnesio, questo aiuta a trasformare gli zuccheri in energia e quindi contrastano la stanchezza e il senso di debolezza. Mentre il cioccolato fondente contiene l’epitechina, un flavonoide che aiuta a mantenere le pareti delle arterie flessibili evitando così le occlusioni.

Grazie a questa bevanda gustosa e salutare possiamo provare a combattere il senso di stanchezza e spossatezza con gusto.

Combattere la pressione bassa non è mai stato così semplice grazie questa bevanda.