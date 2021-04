Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo sempre considerato le lingue straniere come quel qualcosa in più che ci può far guadagnare tanto di più. Infatti, in un recente articolo abbiamo parlato degli enormi benefici che godono tutti coloro che parlano questa lingua facile per noi italiani. L’articolo in questione lo si può leggere cliccando qui.

Tuttavia, c’è ancora un’altra lingua che dovremmo conoscere. Infatti, ecco la lingua del futuro che tutti dovremmo conoscere e non è l’inglese.

Spagnolo

La lingua del futuro è senza dubbio lo spagnolo. In tanti avranno pensato al cinese, ma questa lingua non sarà quella più usata per due ordini di motivi. Il primo è naturalmente il suo alfabeto, o meglio il suo non alfabeto. gli ideogrammi sono difficilissimi da imparare e memorizzare, per chi non viene da una civiltà asiatica. Inoltre, il suono della sua lingua è molto diverso dal nostro: non solo proprio per la pronuncia. Ricordiamo che è la tonalità la parte più difficile da acquisire.

Quindi, il cinese non potrà essere la lingua del futuro. Altri penseranno che sarà l’inglese, come forse già lo è ora.

Tuttavia, se guardiamo alla demografia e alla politica non possiamo esserne così sicuri. Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, gli Stati membri dell’organizzazione di Bruxelles stanno pensando di sostituire l’inglese con il francese.

Il tedesco sarebbe troppo complesso per noi latini. Inoltre, con la politica di Trump gli Stati Uniti si sono isolati, lasciando ampi spiragli di crescita ad altre potenze. Quindi? Lo spagnolo.

Le ragioni di un successo

Diciamocelo chiaramente: a noi italiani andrà benissimo che sarà lo spagnolo. Lingua simile alla nostra per l’89%, lo spagnolo ha tutte le carte in regola per diventare la nuova lingua franca. Due sono le ragioni di un tale successo: il numero dei suoi locutori e la sua duttilità.

Si stima, infatti, che parlino spagnolo almeno 550 milioni di persone nel mondo. Queste, inoltre, sono distribuite su tutti i continenti, meno l’Oceania, della Terra. E, in termini di prossimità con le altre lingue latine, lo spagnolo sta proprio al centro. Quindi, armiamoci di buona volontà e cominciamo a studiare lo spagnolo, ci servirà!

Ecco, dunque, qual è la lingua del futuro che tutti dovremmo conoscere e non è l’inglese.