Leonardo ed ENI chiudono in territorio negativo in controtendenza, cosa fare?

Due big come Leonardo ed ENI hanno chiuso in territorio negativo una seduta che, partita sotto i peggiori auspici, ha visto il Ftse Mib chiudere in territorio positivo. Poiché i due titoli azionari hanno un peso molto importante sul listino milanese, potrebbe essere molto importante capire quali potrebbero essere gli scenari più probabili Leonardo ed ENI.

Il ribasso su Leonardo non deve preoccupare, anzi potrebbe essere occasione di acquisto: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 14 agosto in ribasso dello 0,76% rispetto alla seduta precedente a 13,085 €.

Da inizio anno le quotazioni di questo titolo sono quelle che, con un rialzo di oltre il 60%, hanno realizzato la seconda migliore performance del Ftse Mib. Per capire la portata del rialzo basti pensare che le azioni Leonardo vengono da sei settimane consecutive al rialzo, un pattern che non si registrava da oltre un anno e mezzo.

Il ribasso registrato nelle ultime due sedute, un pattern che non si vedeva da 2 mesi, per il momento non deve preoccupare. Come si vede dal grafico, infatti, il livello chiave passa per area 12,88 €. Una chiusura giornaliera inferiore a questo livello potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso secondo lo scenario indicato in figura. La sua tenuta, invece, potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo.

Il ribasso non scalfisce il rialzo il corso sul titolo ENI: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 14 agosto a quota 14,014 €, in ribasso dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.

La debolezza degli ultimi tre giorni non ha, almeno fino a ora, scalfito l’impostazione rialzista del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni continuano a mantenersi sopra l’importante supporto in area 13,994 €.

Fino a quando questo supporto reggerà le quotazioni potranno continuare a salire secondo lo scenario mostrato in figura. In caso contrario, potremmo assistere a un’accelerazione ribassista.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Gli scenari per le azioni che hanno guadagnato più del 2% al termine dell’ultima seduta

Gli eccessi al rialzo e al ribasso che hanno caratterizzato la seduta del Ftse Mib