Quali sono stati gli eccessi al rialzo e al ribasso che hanno caratterizzato la seduta del Ftse Mib? Tra le prime 100 azioni per capitalizzazione, Alerion e Industrie de Nora si sono distinte per avere registrato una performance del +3% e -4,23%, rispettivamente. Quale potrebbe essere il futuro più probabile per questi due titoli azionari? Gli eccessi al rialzo e al ribasso su Alerion e Industrie de Nora dove potranno portare le quotazioni dei tuoi titoli in questione?

Per Alerion un movimento da manuale rilancia le quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Alerion (MIL:ARN) ha chiuso la seduta del 14 agosto in rialzo del 3,00% rispetto alla seduta precedente a quota 27,50 €.

Guardando il grafico non possiamo che dire che il rialzo del 3% cui abbiamo assistito è stato da manuale. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono appoggiate sul supporto in area 26,55 € che già in passato aveva sostenuto il titolo dando vista a un rialzo di oltre il 20%.

Se la storia dovesse ripetersi, quindi, potrebbe essere ipotizzabile un ritorno in area 30 €. Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare verso area 22 €.

Da notare che gli indicatori sul titolo sono al momento sono impostati al ribasso, ma si stanno predisponendo per un’inversione al rialzo.

Le azioni Industrie De Nora potrebbero avere fallito il tentativo di rimbalzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Industrie De Nora (MIL:DNR) ha chiuso la seduta del 14 agosto a 18,58 €, in ribasso del 4,23% rispetto alla seduta precedente.

Il rialzo delle quotazioni potrebbe essersi arrestato proprio sul più bello. Come si vede dal grafico, infatti, hanno fallito l’attacco alla resistenza in area 19,91 € la cui rottura avrebbe favorito l’inversione di tendenza.

A questo punto diventa nuovamente cruciale quanto potrebbe accadere in prossimità di area 17,50 €. In caso di una sua rottura le quotazioni potrebbe accelerare verso area 13,60 €.

