Gli scenari per le azioni che hanno guadagnato più del 2% al termine dell’ultima seduta

Dopo una partenza debole, il Ftse Mib ha chiuso al rialzo la seduta del 14 agosto. A questo recupero hanno contribuito in particolar modo alcune azioni: BPER Banca, Interpump e Telecom che hanno guadagnato più del 2%. Quali potrebbero essere gli scenari per le azioni che hanno guadagnato molto di più dell’indice principale?

Le azioni BPER Banca continuano ancora a stupire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 14 agosto in area 2,713 €, in rialzo del 2,65% rispetto alla seduta precedente.

I primi segnali di ripresa sono stati confermati anche al termine della seduta del 14 agosto. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere toccato il punto di inversione chiave in area 2,534 €, le quotazioni stanno rimbalzando. Tuttavia, va notato che da tre sedute stanno muovendosi inside rispetto alla barra che ha segnato il minimo. Solo una chiusura giornaliera superiore a 2,674 € potrebbe favorire una ripresa del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea tratteggiata.

Il rialzo giornaliero non cambia gli scenari per le azioni che hanno guadagnato come Interpump: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Interpump (MIL:IP) ha chiuso la seduta del 14 agosto a quota 46,23 €, in rialzo del 2,17% rispetto alla seduta precedente.

Nulla cambia il rialzo che hanno registrato queste azioni. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno confermato la rottura dell’importantissimo supporto in area 46,89 €. Si potrebbero essere aperte, quindi, le porte a una discesa secondo lo scenario mostrato in figura.

Solo un rapido recupero di area 46,89 € potrebbe favorire una immediata del rialzo.

Il rialzo su Telecom Italia non è proprio convincente: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 14 agosto a quota 0,2819 €, in rialzo del 2,14% rispetto alla seduta precedente.

Dopo la rottura dell’importante resistenza in area 0,2642 € le azioni hanno cercato di accelerare al rialzo, ma senza successo. Solo una chiusura giornaliera superiore a 0,2831 €, infatti, potrebbe ulteriormente favorire lo scenario rialzista. In caso contrario un ritracciamento potrebbe essere molto probabile.

