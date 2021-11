Legumi morbidi, gustosi e sempre facili da digerire grazie a questi 3 trucchetti furbissimi che pochi sanno

In questo periodo portiamo spesso in tavola i legumi. Sono un ottimo alimento che dovremmo mangiare regolarmente tutto l’anno. Tuttavia, è proprio in autunno e in inverno che ne sentiamo la voglia e li apprezziamo di più. Quando fa freddo, e specialmente nelle grigie giornate di pioggia, quando sembra che l’umidità ci entri dentro fin nelle ossa, non c’è niente di meglio che gustare zuppe e vellutate, ma anche minestroni e passati di verdura. Ottimi piatti caldi, genuini e sostanziosi, perfetti da arricchire con una manciata di fagioli, ceci o lenticchie. Ecco ad esempio una squisita zuppa autunnale con ingredienti semplici ed economici.

Una vera bontà i piatti unici invernali con i legumi

Come abbiamo appena accennato, molti piatti unici ideali per la stagione fredda hanno per protagonisti i legumi. Sono un’ottima fonte proteica. Per questo motivo, se uniti a pasta o riso, e a delle verdure, possono dar vita ad un piatto unico sano, nutriente ed equilibrato. Non a caso, un piatto della tradizione, ideale sia in autunno che in inverno, è la pasta e fagioli. Davvero golosa e dai sapori intensi e genuini. Per renderla cremosa e vellutata è questo il segreto che tramandano le nonne napoletane.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

I legumi hanno, però, un difetto. Se così lo possiamo definire. Molte persone hanno difficoltà a digerire fagioli, ceci e lenticchie. Questi alimenti, infatti, spesso causano gonfiore addominale e meteorismo. Tuttavia, è un vero peccato rinunciarvi perché sono ricchissimi di eccellenti proprietà nutrizionali. Rappresentano una delle principali fonti proteiche e, se debitamente integrati con alimenti che possono completare il profilo nutrizionale (come ad esempio i cereali integrali), possono costituire una valida alternativa ai secondi di origine animale. Senza poi dimenticare il fatto che costano poco.

Già abbiamo avuto modo di svelare un semplicissimo trucchetto noto a pochi per rendere più digeribile la pasta e fagioli. Nel presente articolo andremo a fare un ulteriore approfondimento.

Legumi morbidi, gustosi e sempre facili da digerire grazie a questi 3 trucchetti furbissimi che pochi sanno

In fase di cottura si suggerisce di aggiungere nell’acqua una cipolla bianca, una carota e un gambo di sedano. Il classico tris utilizzato per fare il brodo, arricchirà infatti i legumi di sali minerali rendendoli così più facili da digerire.

In alternativa, è possibile aggiungere sempre all’acqua di cottura una manciata di semi di finocchio. Questi, infatti, ammorbidiscono la buccia dei legumi, che è proprio l’elemento maggiormente responsabile dei principali disagi.

Infine, per insaporire la pietanza, ricordare che il sale va aggiunto soltanto a fine cottura. Così facendo, i legumi ne assorbiranno di meno e resteranno quindi più morbidi.

E così, avremo legumi morbidi, gustosi e sempre facili da digerire grazie a questi 3 trucchetti furbissimi che pochi sanno.