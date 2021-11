La pianta per eccellenza del Natale è sicuramente la Stella di Natale. L’avremo già vista ovunque, nei vivai, dai fiorai o al reparto piante del nostro supermercato. Bellissima con il suo colore rosso intenso è il regalo più gettonato di questo periodo. Però se vogliamo abbellire la nostra casa in vista delle festività esistono tante altre piante su cui puntare.

L’agrifoglio e il vischio sono altri due arbusti che rappresentano ormai il periodo natalizio. Quanti film avremo visto in cui la coppia di innamorati si bacia sotto il vischio? Oppure quante porte delle perfette case americane hanno una meravigliosa ghirlanda di agrifoglio?

Non solo l’agrifoglio ma anche questa bellissima pianta d’appartamento porterà l’atmosfera natalizia con le sue stupende bacche rosse

Se queste piante sono tra le più conosciute, eccone un’altra che stupirà tutti i nostri ospiti per la sua bellezza. Stiamo parlando dell’ardisia, una pianta dalle foglie meravigliose e dalle bacche tonde e lucenti.

Questa pianta è perfetta perché non è molto ingombrante, possiamo posizionarla come decorazione su una mensola. Oppure abbinata ad un bonsai o altre piantine da appartamento su un tavolino ad angolo o da caffè. Vaporizzandola spesso le sue ampie foglie saranno sempre lucide e di un verde scuro omogeneo, quasi sembrerà finta.

Esistono tantissime varietà di questo arbusto, ma forse la più bella tra tutte è l’ardisia crenata. I suoi fiori hanno la forma di una stella e fioriscono in grappoli, quasi a sembrare delle piccole pannocchie. Hanno una lunga durata però bisogna che l’ambiente sia caldo al punto giusto. Il rapporto calore e umidità è essenziale per garantirle una lunga vita, l’ideale è posizionarla in un punto soleggiato. Però possiamo anche portarla in bagno di tanto in tanto con il bamboo e il pothos, per farle assorbire meglio l’umidità che le serve.

Un effetto indimenticabile

Non è una pianta molto comune purtroppo, servirà un po’ di ricerca per procurarsela. Però l’effetto stupefacente è assicurato con queste sue foglie che la riempiono in larghezza. Sembrerà un piccolo cespuglio rigoglioso carico di bacche tutte perfette e dal colore rosso intenso. Con le giuste cure è una pianta che può durare anche diversi anni, non solo per il periodo natalizio.

Insomma, decoriamo la nostra casa in vista delle feste con piante originali ma altrettanto meravigliose. Per esempio una splendida e particolare pianta ornamentale come il kokedama però in versione natalizia, con un cestino decorato e luccicante.

