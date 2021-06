Alcune volte, anche se puliamo accuratamente tutti gli spazi della casa, può succedere che ci ritroviamo con delle spiacevoli sorprese. Insetti non graditi possono popolare i nostri ambienti e per quanto le proviamo tutte, non sempre è facile disfarsene.

Questo è il caso degli scarafaggi che riescono ad entrare nelle nostre case e si nascondono talmente bene da non farsi trovare moltiplicandosi velocemente.

Una volta entrato in casa, uno scarafaggio non sempre è facile ucciderlo ma seguendo questi semplici metodi sarà possibile provare a disfarsene in modo naturale.

Mai più scarafaggi in casa grazie a queste tre idee furbe ed economiche

In commercio esistono tanti prodotti che promettono di eliminare gli scarafaggi che si trovano nelle nostre case, non sempre però, questi garantiscono il risultato.

Questi prodotti possono anche essere tossici per noi e per chi vive la nostra casa, per questo motivo è sempre consigliabile ricorrere a metodi naturali.

Trappola di vaselina

Uno dei primi metodi naturali che indichiamo come idee furba ed economica è la trappola a base di vaselina.

Per costruire questa trappola abbiamo bisogno di una bottiglia di plastica tagliata a metà o di un altro contenitore a cui applicheremo la vaselina. Questa va applicata sul bordo interno.

All’interno del recipiente che utilizzeremo come trappola vanno posizionate le esche come per esempio bucce di frutta come mela, banana o mango. Posizioniamo poi la trappola-contenitore nelle zone più infestate dagli scarafaggi e vicino ai muri. L’odore delle bucce di frutta attirerà gli scarafaggi che alla fine rimarranno bloccati grazie alla vaselina.

Con questo metodo lo scarafaggio non muore ma resta semplicemente incastrato, sarà poi nostro compito estrarlo e portarlo il più lontano possibile da casa nostra.

Trappola d’acqua

Un’altra trappola molto simile alla trappola precedente è a base di acqua. Bisogna prendere un vasetto o una bottiglia tagliata a metà e riempirlo con dell’acqua. Posizioniamo poi la trappola vicino alle pareti noteremo che gli scarafaggi alla ricerca di acqua, entreranno nel barattolo e non riusciranno più ad uscire. Cadono in questa trappola, generalmente, solo scarafaggi adulti.

Spray al sapone

Ultima idea furba ed economica per allontanare gli scarafaggi dalle nostre case è lo spray al sapone.

Per preparare questo rimedio naturale abbiamo bisogno di una miscela di acqua e sapone e di in un contenitore spray. Inseriti gli ingredienti nel contenitore spruzziamo la soluzione direttamente sulle blatte.

Noteremo che la maggior parte di loro morirà immediatamente, questo perché non riusciranno più a respirare.

Questi metodi ci permettono di non avere mai più scarafaggi in casa grazie a queste tre idee furbe ed economiche.