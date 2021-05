Diciamolo francamente a volte il nostro frigorifero non brilla proprio per ordine e funzionalità. E invece un frigorifero ben organizzato ci rende più soddisfatti e garantisce anche una buona conservazione degli alimenti. Ecco allora l’efficacissimo metodo salvaspazio per sistemare in perfetto ordine gli alimenti in frigo e conservarli bene.

Organizzare il frigorifero

Tenere bene e in ordine il frigo ci permette di stare tranquilli e sereni sul buon sistema per conservare bene gli alimenti e guadagnare spazio. Per realizzare tutte e due le cose allo stesso tempo la cosa migliore da fare è sistemare gli alimenti nei contenitori ermetici.

Non parliamo tanto di quelli di piccole dimensioni, utili a conservare una fetta di torta, ma di contenitori più grandi. Quelli in plastica sono l’ideale perché abbastanza pratici e poco deformabili.

Possiamo raccogliere così i vari alimenti dividendoli per genere e sistemandoli nel proprio contenitore. Per ogni contenitore possiamo applicare un’etichetta abbastanza grande che ci permetta subito di identificarli. Così quando abbiamo bisogno di qualcosa senza perdere tempo, individuiamo subito il contenitore giusto.

Come organizzare i sacchetti

Molti alimenti da supermercato sono contenuti nei loro sacchetti originali. A volte non si consuma tutto il prodotto e ne resta qualcosa. Tutti questi sacchetti sono difficili da sistemare in ordine nel nostro frigo e per riuscirci basta appenderli ai ripiani del frigo. I ripiani sono fatti di griglie a cui agganciare i sacchetti grazie a delle clip metalliche, come quelle nere che si utilizzano per tenere insieme diversi fogli di carta.

Contenitori magnetici

L’efficacissimo metodo salvaspazio per sistemare in perfetto ordine gli alimenti in frigo e conservarli bene è quello di sfruttare una zona poco usata. La parete verticale di fondo del frigo è normalmente metallica e si può sfruttare questa caratteristica per sistemare qualche barattolo inventivo. Procuriamo dei contenitori in plastica a base rotonda al cui fondo possiamo applicare un disco di calamita. Le colle a presa rapida sono le ideali per fissare i dischi. Creiamo così dei contenitori magnetici per piccole cose e che possono applicarsi al fondo del frigorifero in posizione verticale.

L’igiene del frigorifero

Organizzare bene le cose in frigo, attraverso contenitori, permette anche una pulizia veloce e più frequente. Ecco un ottimo suggerimento su come pulire il frigo con un prodotto naturale, igienizzante e delicatamente profumato.