Pochi si immaginano che per fare stare meglio le piante dai colori vivaci bisogna stressarle in questo modo unico e incredibile

Quando si parla di piante vivaci ci si riferisce alle cosiddette succulente che tipicamente vengono usate per delle bellissime composizioni colorate. Molti balconi nel periodo estivo possono essere addobbati con queste piante per renderli splendenti.

Fra queste possiamo ricordarne alcune quali il Sempervivum tectorum di colore verde o viola, l’Euphorbia tirucalli i cui colori sono il giallo e il rosso. Oppure ancora l’Agave attenuata e il Senecio serpens con un bel colore verde.

La brillantezza dei loro colori, però, potrebbe non durare nel tempo. Come fare per far sì che i colori di queste meravigliose piante resistano con il passare dei giorni?

Sicuramente non conviene usare prodotti che rendono artificialmente luminose le piante perché si rischia di danneggiare la loro salute.

Pochi si immaginano che per far star meglio le piante dai colori vivaci bisogna stressarle in questo modo unico e incredibile

Partiamo da un presupposto ovvero su cosa influenza i colori delle piante: acqua, temperatura dell’ambiente, terreno e la luce.

Quando si parla di stress ciò che si intende è agire su uno o più di questi fattori per vedere dei cambiamenti di forma e di colore delle nostre piante.

Ad esempio, la luce diretta del sole fa arrossare le foglie (una sorta di abbronzatura) mentre l’ombra fa allungare le foglie che diventano verdi. Il motivo è che, in questo secondo caso, la clorofilla tende ad essere presente in più quantità.

Il freddo favorisce il colore giallo e rosso oppure colori più scuri come accade nelle semprervivum.

Stressando anche la composizione del terreno, è possibile modificare il colore delle succulente. Infatti, senza i nutrimenti necessari si verifica un ingiallimento delle foglie.

Stressarla con l’acqua

Passando, invece, allo stress di carattere idrico se hanno molta acqua la loro colorazione sarà di un bel verde o blu a tinta unita.

Al contrario, un periodo di siccità dopo alcuni mesi può portare queste piante ad avere un colore più saturo.

Con questa breve descrizione si può capire come pochi si immaginano che per far star meglio le piante dai colori vivaci bisogna stressarle in questo modo unico e incredibile. Sicuramente il risultato sarà sorprendente.