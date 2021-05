È un fatto che potrebbe lasciare increduli, ma è proprio vero che in Italia c’è un primato mondiale da far invidia in tutto il mondo. Le antiche tradizioni italiane mostrano tutta la loro qualità. Sebbene ancora molti lo ignorano ma i migliori liquori alle erbe di tutto il mondo vengono da questa regione d’Italia.

In principio era una medicina

Oggi dopo un lauto pasto si chiude con un amaro, un liquore alle erbe sapientemente miscelate per aiutare la digestione. All’origine però questo infuso alcolico non era nato come digestivo, ma come vera e propria medicina. Furono gli Arabi nel primo Medioevo ad elaborare queste infusioni a scopo medico. Tuttavia rimase una medicina per pochi finché nel 1300 non capitò qualcosa di speciale.

Il Papa Bonifacio VIII fu colto da un attacco di coliche ai reni proprio durante il primo Concilio della storia indetto da lui stesso. In suo soccorso venne un alchimista catalano che attraverso un infuso alcolico d’erbe e radici portò il Papa alla guarigione. Questo fatto fu presto noto e l’uso di preparare infusi a base di radici ed erbe cominciò a diffondersi in tutta Europa, soprattutto fra abbazie e monasteri.

Queste tradizioni si sono conservate lungo i secoli e tramandate nei vari monasteri benedettini e cistercensi. La scelta delle erbe e i segreti della lavorazione erano gelosamente custoditi e lo sono ancora oggi.

Su questo antico patrimonio di conoscenze si sono aggiunte le moderne conoscenze erboristiche. È così che nascono i liquori pregiati alle erbe della nostra Penisola.

Ogni anno si tiene nel Regno Unito un concorso per stabilire i migliori liquori dell’anno.

Il Premio mondiale del miglior liquore 2021, il World Liqueur Awards 2021 è stato riconosciuto a tre liquori calabresi. La Calabria riporta il primato di miglior liquore del mondo per 3 categorie: miglior liquore alle erbe, miglior amaro e miglior liquore all’anice. Quest’ultimo derivante rigorosamente da un’antica tradizione calabrese.

Un orgoglio per la produzione italiana e che ci invita a riscoprire i prodotti e le conoscenze della nostra terra.