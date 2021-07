Durante una partenza lontana da casa mancano i comfort e le tipiche abitudini quotidiane. Bisogna necessariamente selezionare abbigliamento, prodotti d’igiene e, per le donne, gli immancabili cosmetici. La verità è che l’eccezionale segreto per un aspetto fresco e naturale sempre perfetto anche in vacanza è un beauty completo del necessario. Non servono tantissimi prodotti ma solo quelli giusti per ogni fascia d’età per valorizzare l’incarnato e magari nascondere i segni delle notti trascorse fuori. Le Esperte di Beauty selezionano per le proprie Lettrici i migliori prodotti per un perfetto “kit salva-trucco”.

Quali sono i prodotti immancabili che salvano il trucco e migliorano l’aspetto

Ecco cosa non dovrebbe mancare nel nostro beauty:

a) olio viso o un primer;

b) fondotinta con protezione solare;

c) correttore liquido;

d) bronzer e un blush liquido;

e) illuminante oro;

f) mascara waterproof;

g) ombretto cremoso;

h) spray fissante;

i) mascara gel per sopracciglia;

l) questo olio brillantinato e dorato per il corpo.

Questo beauty è l’eccezionale segreto per un aspetto fresco e naturale sempre perfetto anche in vacanza

Partendo con questi prodotti in vacanza è impossibile non avere un aspetto naturalmente e radioso a qualsiasi età. La scelta tra l’olio viso e il primer matte dipende un po’ dalla propria pelle. Il primo serve a idratare nel profondo le pelli tendenzialmente secche; il primer matte invece opacizza le pelli grasse e acneiche che con il sole diventano lucide nella “zona T”. Bisogna sempre portare un fondotinta con protezione solare incorporata. Ne esistono di tutte le gradazioni e servono a proteggere la pelle del viso dal sole.

Fondamentale anche il correttore liquido, che è possibile usare per nascondere le piccole imperfezioni anche senza l’applicazione del fondotinta. Il bronzer serve a scurire alcune zone del viso e dare maggiore tridimensionalità. Per scaldare l’incarnato basta invece usare un blush liquido. L’applicazione è più semplice e naturale rispetto a un prodotto in polvere. Chi non lo possiede può usare un normalissimo rossetto rosato.

Il perfetto kit di sopravvivenza del trucco al caldo estivo

L’illuminante oro è essenziale per valorizzare l’abbronzatura, mentre per il resto del corpo basta usare un olio brillantinato da spalmare come crema. Basta portare almeno un solo ombretto cremoso, magari color champagne. Questo è facile da stendere anche senza pennello e dona al viso un tocco di luminosità.

Poi un velo di mascara waterproof e un po’ di gel per sopracciglia. Questo prodotto le pettina e le colora in una sola passata, fissandole in una posizione precisa. In ultimo lo spray fissante che bisognerà vaporizzare sul viso per rendere questo make up durevole nonostante il caldo estivo.