Sta arrivando l’estate e immancabilmente insieme alle belle giornate arriveranno anche le zanzare. Un problema reale per tante ragioni, anche per esempio per chi pratica giardinaggio: spesso ci si ritrova a rientrare in casa pieni di punture, ma in ogni caso è bello anche star fuori sotto al portico per mangiare all’esterno ma questi fastidiosissimi insetti purtroppo rendono tutto molto antipatico e poco piacevole.

Eppure c’è un rimedio semplice che, con pochi euro di spesa e alcuni ingredienti naturali, permette di liberarsi degli spiacevoli succhia sangue in diversi modi. L’effetto quasi magico dura per qualche giorno, poi basterà ripetere la procedura: per liberarsi dalle zanzare malefiche bastano questi rimedi naturali quasi a costo zero.

Ecosostenibile ed ecologico

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno deciso di aiutare i Lettori a scoprire questi utili rimedi per le zanzare: costano poco, non inquinano, sono ecosostenibili, ecologici e molto semplici da realizzare. Alcuni li abbiamo già visti qui.

Per il primo trucco basta tagliare un limone a fette e inserirle in un barattolo. Aggiungere poi dei rametti di rosmarino e delle foglie di menta. Poi si può aromatizzare il tutto con alcune gocce di olio essenziale, per esempio lavanda, cedro, limone o eucalipto. Infine, aggiungere l’acqua nel barattolo.

A questo punto basterà adagiare sul liquido le candele e accenderle. Il fumo profumato si sprigionerà in casa o nel pergolato allontanando le zanzare.

In esterna, un altro rimedio molto efficace sono le erbe aromatiche. Menta e basilico sono eccezionali! Basta farne bollire qualche mazzetto in un litro d’acqua per circa venti minuti, poi far raffreddare il tutto e spruzzarlo in giro. Per conservare il repellente naturale, è sufficiente tenerlo in frigo. Va bene anche da spruzzare sul corpo invece di altri preparati chimici!

Sempre per l’esterno, un altro rimedio eccellente è il caffè macinato o i suoi fondi rimasti nella caffettiera. In una ciotolina, messo in esterno, terrà lontane anche le formiche: l’effetto migliore si ottiene bruciando direttamente la polvere di caffè. Il fumo e l’odore forte sprigionato terrà lontane le zanzare e anche le vespe.

Infine, un caro vecchio rimedio della nonna. Basta riempire il balcone con alcune piante dalle grandi virtù: citronella, gerani, monarda, catambra, agerato, calendula ed erba gatta sono fantastiche sia come ornamento che come repellente anti zanzare.