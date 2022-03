È opinione comune tra gli analisti che la guerra tra Russia e Ucraina, con tutte le conseguenze che sta avendo sul mercato delle materie prime, potrebbe accelerare la transizione energetica. Il settore delle Rinnovabili, quindi, potrebbe beneficiare di un’accelerazione nei processi di investimenti/autorizzativi. Secondo Elettricità Futura (associazione che rappresenta il 70% del mercato elettrico italiano) sarebbero già pronti 85 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 3 anni per 60 GW di capacità (48GW solare e 12GW eolico pari a 15 bcm di gas risparmiamo ogni anno, -20% del totale).

La società Alerion potrebbe fortemente beneficiare di questa tendenza generale. Siccome la Borsa tende sempre ad anticipare il futuro, si spiega così il rialzo del 133,5% nell’ultimo anno. Tuttavia, l’eccezionale rialzo di Alerion potrebbe avere ancora molta strada davanti a sé.

È questa la conclusione cui si giunge andando a guardare il grafico del titolo. Dopo un salutare ritracciamento, seguito al raggiungimento di nuovi massimi storici, le quotazioni sono ripartite al rialzo e potrebbero ulteriormente accelerare nel caso di chiusure settimanali superiori a 31,27 euro. In questo caso, infatti, diventerebbe molto probabile il raggiungimento dell’obiettivo più probabile del rialzo localizzato in area 35,95 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli obiettivi successivi si troverebbero in area 48,20 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e successivamente in area 60,5 euro (III obiettivo di prezzo).

Un segnale negativo si potrebbe avere nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 27,25 euro. In questo caso, infatti, potrebbe prendere forza la proiezione ribassista indicata in figura dalla linea tratteggiata.

La valutazione del titolo Alerion

Dal punto di vista dei multipli di mercato la situazione è molto chiara. Tutti, infatti, esprimono una sopravvalutazione abbastanza importante. Anche sulla base dell’enterprise value la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato. Infine, la società ha una situazione finanziaria delicata con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Secondo l’unico analista che copre Alerion il giudizio è comprare, ma il prezzo obiettivo esprime una sopravvalutazione di oltre il 40%. Una raccomandazione che probabilmente andrebbe aggiornata vista l’evidente contraddizione.

Il titolo Alerion (MIL:ARN) ha chiuso la giornata di contrattazione del 13 gennaio al prezzo di 28,20 in rialzo dell’1,08%.

