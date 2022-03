Da qualche tempo i risparmiatori sono in ansia per un fenomeno che si è accentuato nelle ultime due settimane. I titoli di Stato stanno paurosamente calando di prezzo. Un’ondata di vendita sta colpendo anche i nostri BTP e sta facendo calare le quotazioni delle obbligazioni governative a tasso fisso. Cosa sta accadendo ai titoli di Stato? Quali rischi corre un risparmiatore e quale soluzione dovrebbe adottare?

La guerra in Ucraina ha accentuato un fenomeno in atto da tempo sul mercato obbligazionario, quello dell’aumento dei rendimenti sui mercati finanziari. La crescita dei rendimenti dei titoli di Stato apparentemente può essere una buona notizia per un risparmiatore. In realtà le cose stanno diversamente. I rendimenti delle obbligazioni a tasso fisso, e quindi anche dei titoli di Stato, stanno salendo per le vendite che fanno calare i prezzi. La massiccia cessione di titoli sul mercato spinge in basso i valori delle obbligazioni e fanno lievitare la remunerazione in interessi.

Risparmi a rischio per i BTP che potrebbero perdere valore, ecco cosa sta accadendo ai titoli di Stato e la possibile soluzione

Ma perché i titoli di Stato vengono venduti? Perché in tutto il mondo occidentale, in particolare in Europa e USA, l’inflazione sta salendo paurosamente. La pandemia ha creato delle distorsioni sul mercato produttivo mondiale facendo salire i prezzi di alcune materie prime. La guerra in Ucraina ha dato un’ulteriore spinta ai costi di queste merci e ha spinto in alto i prezzi di altri prodotti. Così in Europa e in USA l’inflazione viaggia su valori che non si vedevano da anni. Questi livelli sono più alti di quelli desiderati dalle due banche centrali, FED e BCE. Ne consegue che le 2 banche centrali, insieme a molte altre nel Mondo, stanno aumentando i tassi di interesse per contrastare questo fenomeno.

L’aumento del costo del denaro spinge gli operatori a vendere le vecchie obbligazioni in portafoglio per acquistare quelle di nuova emissione con rendimenti maggiori. Il fenomeno riguarda quasi esclusivamente le obbligazioni a tasso fisso e colpisce con maggiore forza i titoli con le scadenze più lunghe.

Per dare una misura del fenomeno facciamo due esempi. Il BTP decennale scadenza marzo del 2032 (Isin: IT0005094088) ad inizio anno valeva 104,6 centesimi. Venerdì 25 marzo il prezzo del titolo era calato a 97 centesimi. La perdita di valore in termini percentuali è stata del 7,5%. Il BTP trentennale, con scadenza a settembre del 2052, quindi tra 30 anni (Isin: IT0005480980), il 3 gennaio valeva 99,9 centesimi. Il 25 marzo la sua quotazione era scesa a 91,5 centesimi. Il calo in termini percentuali è stato dell’8,5% in meno di 3 mesi.

Una soluzione per eliminare il rischio di possibili perdite in conto capitale

Possiamo parlare di risparmi a rischio per i BTP? Cosa rischia un investitore che ha in portafoglio titoli di Stato? Se mantiene le obbligazioni fino alla scadenza, l’investitore non rischia nulla. Portando a scadenza l’obbligazione incasserà tutte le prossime cedole ed incasserà la restituzione del capitale nominale al momento del rimborso. Chi dovesse vendere prima della scadenza potrebbe cedere il titolo a un prezzo inferiore di quello di acquisto. Questo porterebbe ad una perdita in conto capitale.

Il risparmiatore che volesse acquistare i titoli di Stato in questo momento storico quale strategia dovrebbe seguire? L’investitore che non avesse la sicurezza di mantenere l’obbligazione fino alla scadenza dovrebbe puntare sui titoli a tasso variabile. Un esempio sono i BTP inflation linked, legati all’andamento dell’inflazione.

Ma chi avesse la quasi certezza di potere mantenere le obbligazioni fino alla scadenza, con i BTP classici potrebbe fare degli ottimi affari. Per esempio il BTP decennale, sopra citato, al prezzo di 97,1 centesimi se mantenuto fino alla scadenza renderà il 17,5% complessivo.

